Construcción de Conalep Guamúchil es casi un hecho: Melchor Angulo

Ya no quieren estar de “arrimados” en las oficinas de la Unidad Administrativa que tiene el Gobierno del Estado, dice el director general de la institución en Sinaloa

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Desde hace ocho años que inició operaciones el Conalep en Guamúchil como extensión del plantel de Mocorito y desde entonces han estado de “arrimados” en oficinas de la Unidad Administrativa del Gobierno del Estado que han habilitado como aulas, pero eso pudiera cambiar pronto.

Melchor Angulo Castro, director general del Conalep en Sinaloa, informó que la dirección nacional acaba de autorizar recursos para empezar con la primera etapa de construcción del plantel de Guamúchil.

“En el caso de Guamúchil casi es un hecho que tenemos autorizado un nuevo Conalep que no existe, estamos prácticamente de ‘arrimados’ en las oficinas del Gobierno del Estado y eso nos causa muchos problemas con los alumnos, no tenemos la dignidad que queremos darle a nuestros alumnos en esos planteles”, expresó.

Actualmente en esa extensión reciben clases de bachillerato 188 jóvenes de la región del Évora, divididos en seis grupos.

Angulo Castro destacó que ya cuentan con el terreno en el que se asentará esta infraestructura educativa, el cual fue donado por el Ayuntamiento de Salvador Alvarado.

“Ya están todas las gestiones en la Ciudad de México, me informaron hace unos días de la dirección nacional que ya está autorizado, no sabemos cuándo ni cómo van a bajar los fondos, no sabemos cuánto (recurso); se va a construir por etapas el Conalep de Salvador Alvarado”, sostuvo.

El director general del Conalep manifestó que esta institución no ha crecido en infraestructura en muchos años y en estos momentos tienen la matrícula al tope de lo que pueden atender.

“Tenemos una matrícula que llegó al tope, en todos los Conalep de Sinaloa estamos llenos, incluso en la carrera de pilotaje de drones, en el caso del Conalep 2 de Los Mochis, nos vemos en la necesidad de buscar un aula móvil, estamos gestionándola para no causar problemas en el resto de las carreras”, dijo.

Es por ello que el Gobernador Quirino Ordaz Coppel les ha pedido gestionar ante la dirección nacional de Conalep y la Secretaría de Educación Pública para el crecimiento de la infraestructura, que en el caso de Guamúchil ya surtió efecto positivo.

Detalló que Conalep tiene 16 planteles en Sinaloa, a los que se suman cuatro extensiones en las que tienen que rentar oficinas que no reúnen las condiciones requeridas para atender de manera digna a los estudiantes.