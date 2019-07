Construcción de Dos Bocas inicia 1 de agosto y terminará en 2022: Rocío Nahle

La Secretaria de Energía defendió crear la refinería en Dos Bocas, ya que cuenta con cercanía de almacenamiento y distribución de crudo, así como con los sistemas de distribución de producto

29/07/2019 | 10:52 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– Rocío Nahle García, titular de la Secretaría de Energía, informó que se contrató a siete empresas para la construcción de la refinería Dos Bocas, en Tabasco, trabajos que comenzarán el 1 de agosto.

“Son empresas con una probada experiencia en una obra de este tamaño”, sostuvo en rueda de prensa en el Palacio Nacional Nahle, quien defendió que “terminó muy bien la fase de adjudicación”.

La funcionaria indicó que la infraestructura de refinación se ha mantenido sin crecimiento durante casi tres décadas, frente a una demanda interna de petrolíferos que aumenta a tasas de 2.9 por ciento anual.

Además, el costo de la refinería de Dos Bocas, en el municipio de Paraíso (Tabasco), será de 8,134 millones de dólares de los cuales 4,587 millones se destinarán a la construcción de plantas; 2,191 millones para servicios auxiliares y 1,300 millones para la planificación.

Agregó que las importaciones de petrolíferos, fundamentalmente de gasolinas, se han incrementado en aproximadamente 70 por ciento de los combustibles vendidos a nivel nacional, lo que representa un factor de riesgo para la seguridad energética del país.

Desde Palacio Nacional, la Secretaria de Energía defendió crear la refinería en Dos Bocas, ya que cuenta con cercanía de almacenamiento y distribución de crudo, así como con los sistemas de distribución de producto y aseveró que no se requiere desarrollar infraestructura externa para enviar productos hacia el Valle de México, que hay facilidad de acceso para instalar equipos pesados en la construcción y que el terreno en que se edificará la obra es propiedad federal.

Cuestionada por la prensa, Nahle expresó que en agosto las empresas comenzarán “trabajos de escritorio” y no realizarán obras en el terreno hasta que se cuente con el debido informe.

“Estamos dándole tiempo a que la Semarnat haga la propia evaluación”, aseveró.

Actualmente, en el terreno de 500 hectáreas y de propiedad federal donde se construirá la refinería ya hay trabajos de acondicionamiento que sí cuentan con el aval de un estudio de impacto ambiental.

Según la secretaria de Energía, la construcción de la refinería de Dos Bocas contribuirá a la “autosuficiencia energética” de México, país que solo cubre el 23 por ciento de su demanda interna de gasolina.

LAS EMPRESAS CON LA LICITACIÓN

Las empresas ICA Fluor, Samsung y KBR son algunas de las ganadoras de la licitación de los paquetes para la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco.

La Secretaría de Energía (Sener) informó en un comunicado que Pemex Transformación Industrial, a través de su filial PTI, Infraestructura de Desarrollo, emitió los fallos para asignar cinco de los seis paquetes para el desarrollo de la refinería.

“El paquete 1 se adjudicó a la asociación de empresas formado por Fluor Enterprises e ICA Fluor; los paquetes 2 y 3 a Samsung Engineering y Asociados Constructores DBNR; y los paquetes 4 y 6 a KBR en conjunto con Constructora Hostotipaquillo”, precisó la Sener.

Aseguró que los paquetes se adjudicaron “en un proceso competido” y servirán para continuar con la construcción de la nueva refinería que tendrá la capacidad de procesar 340mil barriles de petróleo en el municipio tabasqueño de Paraíso.

Nahle defendió que estas empresas tienen experiencia en la construcción de refinerías similares en países como Arabia Saudí o Vietnam y aseveró que todos los contratos establecen que al menos el 50 por ciento de la mano de obra y la tecnología debe ser mexicana.

“Los responsables de cada paquete son empresas que se invitaron y cumplieron con los requisitos”, sostuvo la Secretaria de Energía.

Estas empresas comenzarán los trabajos el próximo 1 de agosto, aunque la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tiene de tiempo hasta el 12 de agosto para presentar el informe de impacto medioambiental de la refinería.

“El inicio de estos trabajos permitirá conforme a la estrategia y el programa de ejecución del proyecto, iniciar los trabajos de construcción de las Plantas de Proceso de la Nueva Refinería, una vez concluidas las plataformas y terracerías que actualmente se encuentran en ejecución”, refirió la dependencia.

DOS BOCAS Y EL PLAN DE PEMEX

El Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos (Pemex), que no convenció a los mercados y agencias calificadoras por su visión nacionalista, también divide a los analistas en materia de energía: la inversión millonaria, la reducción en la carga fiscal y deuda son algunos aspectos positivos, pero la insistencia en construir la Refinería Dos Bocas y los contratos integrales ponen en duda la meta del Gobierno federal para sacar a flote a la petrolera estatal, aquejada de deudas y una caída de la producción.

Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, presentó el pasado 16 de julio el Plan de Negocios 2019-2023 que fue aprobado por unanimidad por el Consejo de Administración, del cual forman parte la Secretaría de Hacienda, de Economía, de Energía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y también consejeros independientes.

La construcción de la refinería Dos Bocas es otro de los componentes negativos de este plan de negocios, según los especialistas.

Las empresas ICA Fluor, Samsung y KBR son algunas de las ganadoras de la licitación de los paquetes para la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, se informó en conferencia de Prensa matutina en Palacio Nacional. Foto: Presidencia.

“La insistencia en la refinería Dos bocas es otra cosa negativa del plan porque no hay lógica comercial ni económica, es insistir en un monopolio de Estado”, destacó Miriam Grunstein, académica asociada del Centro México de Rice University.

Para David Shields, director general de la revista Energía Debate, “en todos los proyectos en el Plan de Negocios de Pemex no se tiene la rentabilidad, o sea Pemex tiene que gastar mucho en estos proyectos y no se sabe cuánto va a ganar. Realmente no se ve con claridad cuánto dinero se va a ganar con esos proyectos”.

Otro problema, agregó, “es que no hay ninguna visión de mediano y largo plazo, todo lo que plantea Pemex termina en el año 2024, eso es muy grave porque las reservas probadas que tiene México han ido disminuyendo y ahora tiene reservas como para 6 o 7 años. Necesita explorar para encontrar para encontrar yacimientos de buen tamaño”.