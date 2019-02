Constructora de Mazatlán, vinculada en presunto desvío de $40 millones en Ahome, se defiende

Asegura que aún no concluye el plazo para solventar las observaciones hechas por las actuales autoridades

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ El contratista señalado en un presunto desvío millonario de recursos relacionado con obra pública en Ahome, se defendió este día al asegurar que no se ha incumplido y que el plazo para solventar las observaciones aún no concluye.

"Somos un grupo de profesionistas que no buscamos confrontación pública, menos con las autoridades, que son nuestros clientes. No hemos incumplido, ya que existe un convenio firmado con la autoridad para dentro de un plazo que no ha vencido, podamos complementar las observaciones que nos realicen", se lee en un comunicado enviado por la empresa Ingeniería Espino, originaria de Mazatlán.

"Nuestro único interés es cumplir con las obligaciones de nuestro contrato. Esperamos que los eventos de los últimos días, no impidan que avancemos en este sentido. Reiteramos nuestra disposición con las autoridades de Ahome a cumplir con cada una de las observaciones que estimen convenientes", se agrega.

El Alcalde Manuel Guillermo Chapman anunció el miércoles que se había detectado un posible daño al erario municipal por un monto de 40 millones de pesos, mediante desvío de recursos durante la administración de Álvaro Ruelas Echave.

Se expuso que un contrato "atípico"', adjudicado a José de Jesús Espino Osuna, se elaboró el 28 de diciembre de 2017 y se pagó en su totalidad el 5 de enero de 2018.

Se especificó que debían entregarse 109 proyectos ejecutivos del programa de pavimentación, pero el Alcalde Chapman aseguró que no se había entregado ninguno, y calificó como "basura" el trabajo realizado por Ingeniería Espino.

La empresa contratista difundió copia digital de una acta circunstanciada relacionada con el contrato CONT-SERVICIO-DGOP-DC-01-17, fechada el 18 de diciembre de 2018, en la que se declara que se encontraron diversas deficiencias en la elaboración de los proyectos, y Espino Osuna se obliga a cumplir y atender todas las observaciones y correcciones, así como a culminar y atender todas y cada una de las precisiones en un plazo de 90 días naturales, contados a partir del 19 de diciembre de 2018.

El acta está firmada por Carlos Julio Fierro Serrano, director general de Obras y Servicios Públicos de Ahome; por Espino Osuna, como prestador del servicio; y por Rael Rivera Castro y Jesús Ernesto Tapia Castro, como testigos.

Investiga Órgano Interno de Control

Derivado de la denuncia pública hecha por el Alcalde Chapman, el Órgano Interno de Control inició una investigación.

Pável Castro Félix, titular del Órgano de Control, dijo que se tendrá que llamar a todas las partes involucradas.

"A partir de esa denuncia, se abrió un expediente de investigación, se generaron las primeras actuaciones requiriendo información a las áreas correspondientes, y bueno, lo que sigue es generar todas las actuaciones necesarias para poder determinar la existencia o no de alguna falta administrativa o alguna irregularidad en el proceso de contratación y ejecución de estos trabajos", dijo.

El contrato señalado fue firmado por Álvaro Ruelas Echave como Presidente Municipal; Juan Antonio Garibaldi, Secretario del Ayuntamiento; Josué Jacinto Sánchez, director de Obras Públicas; y Ricardo Maldonado, director de Construcción.

Castro Félix mencionó que si en el aspecto conclusivo del proceso se determina la existencia de la comisión de una falta, podría turnarse en tres vertientes: si existiera la presunción de faltas no graves, se turnaría a la Dirección de Responsabilidades; si se determinan conductas que puedan ser calificadas como graves, se turnaría al Tribunal de Justicia Administrativa; y si se determina la comisión de un ilícito que implique recursos y que un servidor público o un particular se beneficiaran de eso, entonces se tendría que dar parte a la Fiscalía General del Estado.

"No obstante, debo resaltar que independientemente del proceso de investigación y de que se deslinde responsabilidad, se puede hacer valer la Fianza por Vicios Ocultos", agregó.