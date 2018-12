Constructora rechaza que estÃ© amenazando a habitantes del San Fernando

Constructora rechaza que esté amenazando a habitantes del San Fernando

Asegura que les asiste el derecho porque estas personas habitan en viviendas que no son de su propiedad, y no pueden comprobar más de diez años viviendo allí pues se han presentado traspasos irregulares

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ Luego de la denuncia pública que han hecho habitantes del fraccionamiento San Fernando por supuestas amenanzas de desalojo, la empresa Servicios Inmobiliarios Edo 25 SA de CV rechazó las acusaciones y aseguró que les asiste el derecho porque estas personas habitan en viviendas que no son de su propiedad.

La semana pasada, el conflicto ha ocupado espacios en los medios de comunicación debido a acciones de protesta del Movimiento Amplio Social Sinaloense (MASS), que respalda a los vecinos del citado fraccionamiento, que alegan derechos de prescripción positiva por nueve años de vivir en el lugar y por las mejoras de construcción realizadas en las 75 casas en cuestión.

“Como ya es de su conocimiento el movimiento MASS lo incluyó en sus acciones con el fin de lucro, pero haciéndolo ver como un problema social y del Gobierno del Estado, evidenciando con esto su ignorancia jurídica, o bien, su mezquina intención de quitarles dinero, ya que es un problema legal hipotecario (propiedad privada) que tiene que resolver el organismo judicial a través del juzgado correspondiente.”

Lo anterior lo argumentó la empresa en un comunicado enviado a la redacción de Noroeste para hacer válido su derecho de réplica.

De igual forma, negó que aplique el derecho por antigüedad de habitar en este lugar, pues no se trata de los colonos originales que iniciaron con la invasión en 2010, sino que ya se han presentado traspasos irregulares, los cuales se han negociado por alrededor de 50 mil pesos, y ya son diferentes personas las que habitan allí y no rebasan el tiempo requerido legalmente.

En cuanto a la acusación contra Luis Martín Lozano, representante legal de esta empresa, de estarlos intimidando y amenazando para desalojarlos, aseguran que es una mentira, ya que ni siquiera se han acercado a negociar.

Según el comunicado de la compañía, los quejosos vienen de perder un amparo que duró sólo 39 días ya que argumentaron no ser notificados en juicio y se acogen al mismo para no ser desalojados de “su propiedad”, la cual no pudieron comprobar.

Tampoco pudieron pagar la fianza fijada en 65 mil pesos, cometiendo con esto un delito penal perseguido de oficio que es falsedad de declaraciones ante la autoridad judicial.

Por último, niega que estén cerrados a venderles en un precio justo ya que no han estado abiertos al diálogo, por lo que Servicios Inmobiliarios Edo 25 procederá de manera legal para recuperar las viviendas.