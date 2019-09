Constructores denuncian adeudos de Jumapam

Se trata de obras emergentes que vienen del gobierno de Pucheta

Netzahualcóyotl Ceballos

En este gobierno, la Jumapam comenzó cortando el agua a los grandes morosos, pero la paramunipal también adeuda.

La Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, en la zona sur del estado, denunció adeudos a constructoras por parte de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán.

Efraín Arreola Rodríguez, presidente de la organización, explicó que los adeudos se arrastran desde 2017, cuando era Alcalde Fernando Pucheta Sánchez, por trabajos de reparaciones de emergencia.

“Deben desde el tiempo de Pucheta (2017), a nuestra agrupación le deben a algunos, y a otra cámara le deben a varios, a bastante gente”, denunció.

-- ¿Cuál es el argumento de que no les hayan pagado?

“Eso es lo malo, que no les dicen nada, nomás los traen a vuelta y vuelta”.

Sólo en una constructora asociada a la AMIC, la Jumapam adeuda 580 mil pesos, pero se sabe de otras a las que también se deben cantidades similares o superiores en otras agrupaciones de constructores.

“Muchas veces se salen por la tangente, yo como director (de Jumapam) te pido una obra, ya voy a salir, tú la haces porque todavía está vigente (la administración), la haces, no se alcanza a hacer contrato o algo, entra la otra administración y te dicen 'no, no me consta', y así se van”, ejemplificó Manuel Pérez Nava, vicepresidente de constructores en la AMIC.