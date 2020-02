Construyen cenotafio donde asesinaron a Secretario de Guasave

Mauricio López Parra, de Obras Públicas, asegura que fue la familia de José Luis Guerrero Sánchez la que mandó instalar el mausoleo, pero contó con el permiso verbal de su parte

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- Tres meses después de que en la esquina de Juan Carrasco y Blas Valenzuela fuera asesinado José Luis Guerrero Sánchez, quien se desempeñaba como Secretario del Ayuntamiento de Guasave, fue levantado en el sitio un cenotafio en su memoria, lo que ha decir de Mauricio López Parra no está prohibido.

El director general de Obras y Servicios Públicos del Ayuntamiento aclaró que el mausoleo no lo hizo el Municipio, sino la familia del extinto funcionario, pero sí contaron con el aval de su dependencia.

“Fueron la familia y amigos de él los que lo mandaron hacer y solicitaron un permiso al Municipio de su instalación. El reglamento no te lo prohíbe ni te lo permite, pero si nos ponemos a voltear para todos lados, hay muchos cenotafios puestos de años atrás”, justificó.

“Como el reglamento no lo específica como tal, en el tema de cenotafios, no lo prohíbe ni lo permite, pero tampoco vamos a poder dar un permiso por escrito de algo que no está estipulado en el reglamento”.

El artículo 46 del Reglamento de Construcción del Ayuntamiento de Guasave establece, entre otras cosas, que todo terreno que en los planos urbanos que cada municipio reconozca como oficiales, aparezca como vía pública, se presumirá que tiene la calidad de tal y que nadie podrá impedir o estorbar el uso público del terreno de que se trate.

“La Dirección General podrá dictar las medidas necesarias para remover los impedimentos o estorbos al uso público, de los terrenos a que se refiere este artículo”, dice.

Además, el artículo 48 de ese mismo reglamento indica que se requerirá permiso escrito de la Dirección General, previa anuencia de la Comisión de Desarrollo Urbano Municipal al realizar obras, modificaciones o reparaciones en la vía pública o al construir instalaciones superficiales, aéreas y subterráneas.

“Corresponde a las autoridades municipales el dictar las medidas necesarias para remover los impedimentos y obstáculos para el más amplio goce de los espacios de uso público, en los terrenos a que se refiere el artículo anterior, considerándose de orden público la remoción de tales impedimentos”, dice de manera textual el artículo 49.

Sin embargo, López Parra manifestó que sí se pueden instalar los cenotafios siempre y cuando no obstruyan el uso peatonal, no afecten a un inmueble particular o una infraestructura urbana como arbotantes, semáforos, cableado o tuberías de servicios públicos.

El director general de Obras y Servicios Públicos reconoció que sería importante actualizar el Reglamento de Construcciones del Ayuntamiento para regular estos casos que no vienen especificados.