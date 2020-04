Construyen mÃ³dulo externo de triaje respiratorio en Hospital General de Los Mochis

Construyen módulo externo de triaje respiratorio en Hospital General de Los Mochis

El módulo se instalará lo más cercano a Urgencias porque a esa área llegan la mayoría de los pacientes

Carlos Bojórquez

AHOME._ Con el objetivo de detectar posibles casos sospechosos de coronavirus antes de exponer a otros pacientes y trabajadores, se construye un módulo externo de triaje respiratorio en el Hospital General “Jesús Kumate Rodríguez” de Los Mochis.

Sergio Loza Rivera, director del nosocomio, indicó que este módulo de triaje respiratorio es parte de las medidas de prevención indicadas por el Gobierno del Estado y la Secretaría de Salud, y se instalará lo más cercano a Urgencias porque a esa área llegan la mayoría de los pacientes.

“Estos módulos van a contar con personal médico, y desde ahí se va a determinar quién requiere o no de la hospitalización. No todos van a requerir de una cama de hospital; a los pacientes que no requieran, pues se les dan sus indicaciones, se les da su capacitación, y lógicamente sus medidas de alarma, porque no todos los pacientes respiratorios tienen que ser Covid, tambien tenemos otras enfermedades respiratorias, desde el simple resfriado hasta las otros tipos de neumonías que existen”, expuso.

Apuntó que los casos de influenza van a la baja, y se siguen presentando neumonías y pacientes con enfermedades crónico-degenerativas respiratorias como enfermedad pulmonar obstructiva crónica o tuberculosis pulmonar, que en esta temporada se agravan por el cambio de clima.

Loza Rivera señaló que incluso antes de recibir al primer paciente de Covid-19 ya se habían instalado cercos sanitarios en los accesos del hospital, en los que hay tapetes con cloro y se proporciona gel alcoholado para las manos.

Y como parte de la estrategia de prevención sanitaria, se difirieron consultas y cirugías programadas selectivas, que no eran de urgencia. Sin embargo, tomando en cuenta que hay pacientes con enfermedades crónicas, como hipertensión, diabetes o lupus, entre otras, se habilitaron dos consultorios en el área de Consulta Externa, y se les pasa en grupos de cinco.

“Quiero aclarar, y hacer mucho énfasis, que la consulta de urgencias, la consulta de toco-valoración, que son las mujeres embarazadas, parto y cesáreas, en hospitalización y urgencias médico quirúrgicas, seguirán trabajando de manera normal, las 24 horas del día los siete días de la semana”, informó.