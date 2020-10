Consuelo Duval explica las secuelas que sufre por Covid-19: ‘me sentí en riesgo’, dice

La comediante mencionó que la enfermedad hizo que se diera cuenta que su estado de salud no era tan bueno como pensaba y que debía hacer algo para cuidarse y mejorar su calidad de vida

Sinembargo.MX

MÉXICO (SinEmbargo).- La actriz mexicana Consuelo Duval dio a conocer que aún sufre algunas secuelas que le dejó el Covid-19, por lo que ha tenido que visitar al médico constantemente.

Durante una entrevista en el programa Sale el Sol, la comediante expresó que, a semanas de haberse recuperado, ha tenido que asistir a terapias, pues el virus se alojó en su cerebro y le provocó problemas de energía y sueño.

“Sí, tengo secuelas. Tengo como un poquito de dispersión mental. Me estás platicando algo y me voy a otra cosa”, afirmó Duval.

También comentó que la enfermedad le hizo darse cuenta que su estado de salud no era tan bueno como pensaba, por dicha razón comenzó a cuidarse más y seguir asistiendo a chequeos médicos para mejorar su calidad de vida.

“A veces de la nada me dan muchas ganas de dormirme y, mira, después de esto estoy poniendo mucha atención en mi salud. Ayer fui a un doctor, hoy a otro porque voy a escanear mi cuerpo y a ponerlo saludable porque me espantó mucho, me sentí en riesgo”, comentó.

Cuando la conductora de Netas Divinas dio positivo por coronavirus, explicó que sintió mucho miedo y posteriormente vinieron días llenos de ansiedad por pensar que pudo contagiar a sus familiares.

Todo el proceso que vivió lo compartió a través de sus redes sociales, donde se mostró agradecida por las muestras de cariño y apoyo que recibió parte de colegas y seguidores; además recomendó seguir las medidas sanitarias para evitar más contagios.

Consuelo Duval ha participado en televisión, teatro y como actriz de doblaje; es conocida por haber dado vida a Federica Dávalos de P. Luche, en La Familia P.Luche, donde trabajó junto a Eugenio Derbez, Miguel Pérez, Regina Blandón, Luis Manuel Ávila, Bárbara Torres y Bryan Gibran Mateo.