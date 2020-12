Consulta dice no al Carnaval de Mazatlán 2021

Es el resultado de la consulta que se realizó este domingo, en la que un 89.91 por ciento votó en contra

Netzahualcóyotl Ceballos / Belizario Reyes

La consulta a la población por parte del Ayuntamiento para determinar si se efectúa o no el Carnaval Internacional de Mazatlán 2021. se realizó ayer entre protestas ciudadanas; al final el resultado lleva a la cancelación de la fiesta

Después de la encuesta que el gobierno de Mazatlán realizó este domingo, dio a conocer que la llamada máxima fiesta del puerto no se celebrará en la próxima edición debido a la emergencia sanitaria por Covid-19.

La organización de esta fiesta ya había tenido diferentes críticas dirigidas a la administración que dirige el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, quien hasta el último momento se empeñó en la organización.

A la Plazuela República llegaron grupos que rechazan la realización del Carnaval, por razones de salud.

Aunque autoridades dijeron que hubo mucha afluencia, los centros de votación se observaron con poca asistencia.

A la gente se le preguntó si deseaba o no el Carnaval 2021 y para ello instalaron módulos en las colonias Francisco Villa, Flores Magón, Benito Juárez, República, la comunidad de Villa Unión y El Habal.

En total fueron 30 mil boletas disponibles, mil 417 personas votaron en contra de la realización del Carnaval, 129 votaron a favor y 30 fueron anuladas.

Los módulos estuvieron activos de 9:00 a las 16:00 horas y el conteo de votos se realizó en las oficinas del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte frente al notario público, José Manuel Magallón Osuna.

El Carnaval ya había sido presentado junto con su tema y dinámica, en agosto pasado, igualmente se habían lanzado las diferentes convocatorias para los distintos reinados.

Tras emitir su voto en la mesa de la consulta en la Plazuela República, el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, José de Jesús Flores Segura, manifestó que hasta poco después de las 10:00 horas tenía el reporte de mucha afluencia de personas en Villa Unión, en la Colonia Flores Magón, en este puerto, en la Colonia Francisco Villa y también en la Plazuela República en mención.

"Esperamos la participación ciudadana, eso es lo que sobre todo esperamos", dijo Flores Segura.

Cerca de donde el personal del Ayuntamiento instaló la mesa de votación en la Plazuela República, llegaron integrantes del Colectivo El Pueblo Salva al Pueblo y del Consejo Popular de Colonias para manifestarse en contra de que se realice el carnaval del próximo año para prevenir mayores muertes y contagios por la pandemia del Covid-19.

"Responsabilizamos al Gobernador y al Químico por el aumento de muertos por Covid después del Carnaval, después de diciembre hacemos responsables tanto a Quirino como al Químico de no suspender en época de emergencia por las medidas sanitarias que parezca más importante un Carnaval, las cuestiones materiales que la vida y la salud de los mazatlecos y del pueblo de Sinaloa", expresó la responsable de la secretaría de Salud del Colectivo El Pueblo Salva al Pueblo, integrante del Movimiento de Regeneración Nacional, María Cartas.

"Los ciudadanos que estén a favor del Carnaval serán parte de esta responsabilidad en el incremento de los muertos por Covid".

Ya en entrevista ante este diario dijo que no es la primera vez que se suspende un Carnaval por situaciones de emergencia, van como cuatro veces que así se hace en Mazatlán y para el próximo año ya se suspendieron los carnavales de Brasil y Veracruz, entre otros, pero el de Mazatlán no.

"Pero ahora resulta que van a hacer el carnaval, no lo van a suspender por una situación de espectáculo, de convivencia, ... pero con la vida no se juega y aquí toda la sociedad consciente y responsable de Mazatlán responsabilizamos tanto al Gobernador Quirino (Ordaz Coppel) como al químico Benítez (Luis Guillermo Benítez Torres, Alcalde de Mazatlán) por esta medida que no sabían cómo resolverla según el químico, que no sabe cómo resolverla por eso va a la consulta ciudadana", enfatizó Cuadras.

"¿Por qué no consultó a la ciudadanía en la cuestión del Basurón?, eso sí debería de haber sido consulta ciudadana, no ésto, ¿Quiénes van a decidir, quiénes van a votar porque se haga carnaval?, la gente inconsciente, la gente acarreada de él, la gente que él está acarreando del Municipio para que vengan y coten que sí, esos son los irresponsables y por eso yo desde aquí les digo, el incremento que haya de casos de Covid, a partir desde ahorita se va a ver y con la vida no se juega, porque la cuestión económica se recupera tarde o temprano, la vida no se recupera".

Añadió que el Alcalde está jugando con la vida del pueblo que es quien debe decidir.

También dijo que en Mazatlán el Ayuntamiento pretende hacer el carnaval porque al Alcalde y al Gobernador les importa más sus negocios.

"Al químico le importan más los ingresos del Carnaval y los negocios de su hijo en la música, tiene muchos intereses al igual que Quirino, y la vida de los de más les vale sombrilla, con la vida no se juega, la economía se recupera tarde o temprano, la vida no señores, no sean inconscientes y se hagan parte de esta medida tan estúpida", reiteró Cuadras, entre otros puntos.

Manifestó que además de la Plazuela República integrantes de dichos colectivos realzaron manifestaciones en otros puntos donde se llevó la consulta.

Los puntos de votación tanto en la Plazuela República como en la Colonia Benito Juárez por la mañana tuvieron poca afluencia de personas, varios de ellos trabajadores del Ayuntamiento, pero por momentos se quedaban sin gente para emitir su voto.

Otros ciudadanos expresaron que ante la pandemia así como se dio el no al regreso a clases para prevenir más contagios de coronavirus así también se debe dar el no a la realización del próximo carnaval sin andar consultando a la gente si se hace o no.