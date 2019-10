Consulta organizada en BC dice que el 84.25% quiere a Jaime Bonilla por 5 aÃ±os, no por dos

Consulta organizada en BC dice que el 84.25% quiere a Jaime Bonilla por 5 años, no por dos

De acuerdo con el conteo final de las urnas, la consulta ciudadana tuvo una participación de 53 mil 419 bajacalifornianos, de los que 45 mil 30, que representan el 84.25 por ciento, eligieron que el Gobierno de Bonilla Valdez dure cinco años

15/10/2019 | 09:45 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).- El morenista Jaime Bonilla Valdez gobernará Baja California los próximos cinco años, concluyeron los resultados de la consulta pública organizada ayer por el Congreso de esa entidad, donde el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) es mayoría.

De acuerdo con el conteo final de las urnas, la consulta ciudadana tuvo una participación de 53 mil 419 bajacalifornianos, de los que 45 mil 30, que representan el 84.25 por ciento, eligieron que el Gobierno de Bonilla Valdez dure cinco años.

En conferencia de prensa, la Comisión Especial de la Consulta Ciudadana del Congreso de BC precisó que 8 mil 186, es decir el 15.32 por ciento de los votos, opinó que dos años. Además, se registraron 203 votos nulos, es decir, el 0.43 por ciento.

La Diputada Miriam Elizabeth Cano Núñez detalló que para la ejecución del ejercicio se gastaron 55 mil 500 pesos en urnas, 103 mil 500 pesos en 250 mil boletas, 25 mil pesos en hojas de registro, mil 890 en plumas, 936 pesos en crayones, 4 mil 375 en cinta adhesiva, 56 mil 250 en refrigerios, es decir, un total de 247 mil 451 pesos.

Las aportaciones fueron dadas voluntariamente por diputados de Morena, Transformemos, Partido del Trabajo (PT), Partido Verde, así como de regidores de los municipios de Mexicalli, Tijuana, Ensenada, Rosarito y Tecate.

Cano Núñez se manifestó satisfecha con los resultados de la consulta ciudadana, puesto que “al final de cuentas” se recabó la opinión de 53 mil 419 personas, aunque reconoció que hay aspectos que mejorar.

“No deja de ser una consulta, un sondeo de opinión de la ciudadanía, aquí no se está decidiendo con la consulta algo, recuerden que siempre lo comentamos, nosotros estamos pidiendo la opinión del ciudadano y basado en la opinión se va a tomar una decisión”, explicó la Diputada Eva Gricelda Rodríguez.

Además, aceptó que se movieron de lugar algunas sedes de las mesas de consulta -aunque previo al ejercicio se dieron a conocer las ubicaciones- debido a que no se consiguieron los permisos necesarios.

En medio de fuertes críticas por la imposición de un periodo por el que Bonilla no fue votado –el empresario y político ganó en la elección del 3 de junio pasado para gobernar sólo por un lapso de dos años–, el Congreso corroboró que la encuesta ciudadana, organizada también con diversas irregularidades, avaló la llamada “Ley Bonilla”, aprobada en julio pasado por el Congreso saliente.

El 9 de julio pasado, fue el Diputado Víctor Manuel Morán, quien presentó en ese Congreso la reforma al Ar­tículo 8 de la Constitución local, para que el próximo Gobernador, Jaime Bonilla, permaneciera en el cargo durante cinco años.

A pesar de que la medida fue rechazada por legisladores federales de Morena y altos funcionarios del Gobierno federal –como Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob)–, la reforma pasó con 21 votos a favor y uno en contra por una Legislatura cuya mayoría era panista.

Bonilla, sin embargo, se lavó las manos. “A mí no me metan en sus broncas”, declaró luego de que se decretara la ampliación del mandato y durante todo este tiempo ha insistido en que él no buscó esa ampliación.

Fue el 22 de agosto cuando el ya nuevo presidente del Congreso de Baja California, Catalino Zavala, propuso que la controversia se definiera mediante una consulta ciudadana para darle “mayor legitimidad democrática a la reforma constitucional de dicha ampliación del mandato para el ejercicio del cargo de Gobernador”.

INE ESTUDIA RECURSO

La tarde de ayer, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, dio a conocer que el organismo estudia las rutas legales para interponer una acción de inconstitucionalidad, con el fin de impedir que Jaime Bonilla tome funciones como Gobernador de Baja California por cinco años.

“El INE está estudiando la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad porque lo que está en riesgo es el orden constitucional y democrático del país”, planteó.

Por lo anterior, Córdova Vianello calificó como “vergonzoso y penoso” el que un personaje político se atreva a violar la ley electoral.

“Todos los que somos demócratas estamos obligados a que si se comete este atropello presentemos los recursos para que la Suprema Corte de Justicia pueda tener materia y salvar la democracia y el orden constitucional”, indicó el presidente del instituto.

Ante dicha situación, Córdova detalló que el INE no tiene la facultad de presentar una controversia. Sin embargo, mencionó que es posible interponer una acción de inconstitucionalidad. Además, dejó en claro que espera que este asunto sea resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“El INE no tiene, lamentablemente, facultades expresas para interponer una acción de inconstitucionalidad, pero estamos estudiando cómo podemos hacer para que la Suprema Corte resuelva hoy el grave entuerto democrático, el atropello democrático, que nuestro régimen constitucional ha sufrido en Baja California”, añadió.