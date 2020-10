Consulta para enjuiciar ex presidentes despierta discusión en el Congreso de Sinaloa

La diputada Francisca Abelló Jordá, de Morena, aprueba la consulta, mientras que Gloria Himelda Félix Niebla, del PRI dice que la justicia no se consulta, sino que se aplica

América Armenta

CULIACÁN._ La consulta para enjuiciar a expresidentes, que recientemente fue declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desató una discusión en el Pleno del Congreso luego de que la diputada Francisca Abelló Jordá, de Morena, se posicionara sobre este tema, al cual respondió Gloria Himelda Félix Niebla, del PRI.

Mientras Abelló Jordá celebró la acción de llevar a cabo una consulta popular para que se enjuicie a los expresidentes, Félix Niebla consideró que es un derroche de recursos innecesarios y que, de querer justicia, ya lo hubieran hecho por otra vía para que haya una investigación correcta, no con una consulta.

“Durante 36 años en los que padecimos las calamidades del régimen neoliberal, quienes guiaron los destinos de la nación fueron una banda de malhechores al servicio de los poderes fácticos, llevando a cabo una política de pillaje, que encabezaron los primeros mandatarios, sin ningún tipo de consecuencias, gracias al pacto de impunidad transexenal”, dijo la morenista.

Mientras en su discurso dedicó espacio para elogiar el trabajo del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, asegurando que el primer mandatario no quiere venganzas, sino mirar hacia adelante y no olvidar, pero sí perdonar.

“El Presidente se comprometió a mandar obedeciendo y haciendo uso de las facultades que le confiere la Constitución, hizo la petición de Consulta Popular al Senado de la República, pues el mandato del pueblo fue claro, ciudadanas y ciudadanos se organizaron en un lapso de 18 días, logrando 2.7 millones de firmas, superando ampliamente el requisito estipulado por la ley, de obtener las firmas de al menos el dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores”, detalló Abelló Jordá.

“Finalmente, la ciudadanía está asumiendo su papel en la toma de decisiones sobre asuntos de la vida pública, participando de forma activa y haciendo suyas las herramientas de democracia directa que un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, está poniendo a su disposición”, añadió.

Gloria Himelda Félix Niebla respondió que la aplicación de la justicia no se consulta a la ciudadanía, sino que se aplica con base a un marco normativo existente, haciendo énfasis en lo que consideró un derroche de recursos que se han estimado en 8 mil millones de pesos para realizar dicha consulta.

“La justicia no es para someter a consulta, se aplica, y no es que la ciudadanía quiera o no que se aplique. Está en nuestro marco jurídico, está prevista en la Constitución y en las leyes secundarias, que trasgeneracionalmente se han ido perfeccionando”, explicó, “y podemos decir mucho de los gobiernos pasados: y si hubo corrupción, y si se cometieron delitos, y si se tienen elementos para ello, entonces para qué consultar a la sociedad, la sociedad debe de acatar las leyes”, agregó.

También destacó que todo está previsto en las leyes cuya aplicación en el proceso para sancionar a los ex presidentes, corresponden únicamente a la Fiscalía General, además acusó al actual Gobierno de jugar con las motivaciones y sentimientos de la gente, y aprovecharla con ánimos políticos en vísperas del proceso electoral del próximo año.

“Lo que la sociedad manifieste en esa consulta, ni la Fiscalía, ni las instancias judiciales van a actuar; nadie debe pensar que esa consulta es la diferencia: sí les va a servir, y si les va a servir a los que no están de acuerdo con los gobiernos anteriores”, declaró.

Aclaró que la corrupción no es privativa de las anteriores administraciones federales, sino también de la actual, por lo que es necesario también investigar los casos que se han registrado durante estos dos años del actual Gobierno federal.