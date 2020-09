Consulta sobre enjuiciar a ex presidentes, no porque se pueda hacer tiene valor: abogado

Juan Jesús Garza Onofre señala que la acción parece más una estrategia con el fin de mantenerse en vigencia de cara a los próximos comicios electorales aprovechando el tema de la corrupción

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ Aunque el llamado que hizo el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de realizar una consulta pública tiene una base constitucional, el tema de que sea para pedir el enjuiciamiento sobre tres ex Presidentes no necesariamente es válido, consideró Juan Jesús Garza Onofre, abogado e investigador de tiempo completo de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey.

También señaló que la acción parece más una estrategia con el fin de mantenerse en vigencia de cara a los próximos comicios electorales, aprovechando el tema de corrupción que es uno de los males que más le duelen al país.

“Existe una ley federal para poder llevar a cabo consultas populares, desde 2014 que se reformó la Constitución y se incluyó una posibilidad en el articulo 35, para reconocer a todos los ciudadanos de México el derecho a votar en las consultas populares”, explicó, “de que se puede hacer jurídicamente una consulta popular, se puede”.

“Pero no porque se pueda hacer, significa que todo vale”.

El llamado de AMLO fue el lunes 24 de agosto, en medio del escándalo que ha causado el proceso contra Emilio Lozoya, acusado de actos de corrupción durante la campaña presidencial del ex Presidente Enrique Peña Nieto y luego como Director General de Pemex.

Por ello, desde el domingo 30 de agosto, voluntarios se organizaron para recabar las firmas necesarias y hacer válido el ejercicio de la consulta popular.

Según se ha constatado, los firmantes piden al Instituto Nacional Electoral una consulta con la pregunta “¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país realizados por los expresidentes de México y, en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?”.

A los expresidentes a los que se refieren son Enrique Peña Nieto (2012-2018), Felipe Calderón (2006-2012) y Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).

“Por eso llama mucho la atención aquí, que a diferencia de aquella consulta del Aeropuerto (Nuevo), que simplemente se instalaron módulos de Morena por todo el país y bastante desorganizado,

ahora el Presidente de la República sí está volteando a ver la ley, si está volteando a ver el derecho”, señaló.

“Pero existen reglas muy concretas de qué se puede hacer y qué no, pero de que existe un mecanismo para poner a discusión temas de trascendencia nacional, es posible”.

Garza Onofre aclaró que el problema de esta consulta descansa en que aunque existe la ley federal, ésta tiene restricciones temáticas, como los derechos humanos o grandes ejes estructurales del país, es decir, no se puede proponer y votar convertir a la República en una monarquía o que deje de ser laica, tampoco temas electorales, sistemas financieros o la manera en que la administración gastará el presupuesto.

Recordó que en 2014, tanto el Partido de la Revolución Democrática como Morena organizaron una consulta popular contra la reforma energética, y aunque cumplieron con la mayoría de los requisitos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación la rechazó con 10 de 11 votos, debido a que esta decisión podría afectar los ingresos y gastos del presupuesto.

“Entonces esto, lo que se está proponiendo a consulta, que se llegara a abrir una investigación a los expresidentes, por algunos temas frente a la autoridades competentes, es claramente -y esto yo creo que hay unanimidad de muchísimos abogados-, es claramente algo que no se puede poner a consulta popular, ¿por qué?, porque involucra tanto derechos humanos como es el debido proceso, porque tendrían derecho a un juicio justo, y lo más importante es porque para iniciar la investigación no se necesita la opinión de la ciudadanía”, explicó.

“Las investigaciones están porque son de oficio, porque se investigan por el simple hecho de que tienen que investigarte a ti, o de parte, por querella se le llama o por acción privada, “yo quiero demandar a tal persona, porque me cometió este delito”, eso no se tendría qué votar en el tema de abrir una consulta para abrir investigación a los expresidentes, pues sí es contradictorio, porque no es necesario de una mayoría”.

Entonces cuestionó que sería una situación parecida si se buscara, mediante consulta, la culpabilidad o inocencia de cualquier personaje o enemigo mediático del país.

“... claramente la opinión puede ser muy irreflexible, puede ser muy infundada, o pueden llevarse a cabo juicios mediáticos”, opinó.

También explicó que hay temas que se pueden consultar, como cambiar el himno, modificar la bandera, o algunos programas o proyectos del propio gobierno, alguna ley o nuevos mecanismos democráticos.

Garza Onofre señaló que esta convocatoria de López Obrador busca claramente aprovechar una intencionalidad de carácter político, por el tono del discurso populista.

“Quiere de alguna u otra manera manejar una narrativa, o un discurso en torno a la corrupción en México y que el pueblo pueda emitir una opinión real sobre cómo se sienten respecto a las afectaciones y al trabajo de los anteriores Presidente”, señaló.

“Que yo sinceramente creo que es un tanto redundante, porque las elecciones, la forma del sistema política en México, es para eso, para dar continuidad o no a un proyecto político, si las últimas tres elecciones han sido azul, roja y una morena, es claro que la ciudadanía no está conforme... dentro de cuatro años se va a elegir Presidente, se van a renovar congresos, entonces, bueno, esta narrativa de que quiere consultar el pueblo generalmente se hace a través de unas urnas de la democracia”.