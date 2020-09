Consulta sobre juicio a ex presidentes llega al Senado y luego irá a la Suprema Corte

Sinembargo.MX

15/09/2020 | 12:13 AM

Ciudad de México.- Julio Scherer, consejero jurídico de la Presidencia, entregó la solicitud formal de la consulta ciudana para el enjuiciamiento de los ex presidentes en el Senado de la República.

El documento fue recibido por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, y Eduardo Ramírez, presidente de la Mesa directiva del Senado.

Ahora que la cámara alta tiene la solicitud formal hecha por el Jefe del Ejecutivo, ésta debe turnarla inmediatamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El morenista Ricardo Monreal explicó que la SCJN contará con 20 días naturales para la resolución. Una vez que sea determinada, tendrá 24 horas para notificar al Senado si la consulta y el proceso continúan o no.

“Vamos a iniciar la substanciación, el presidente de la Mesa Directiva, de acuerdo a sus facultades constitucionales y legales, lo hará; y hoy mismo habremos de turnarlo y de enviarlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, detalló Monreal.

“Después de los 20 días tendrá solo 24 horas para que notifique a la cámara de origen, que es ésta la de senadores; y pueda iniciar y continuar el procedimiento establecido en la propia ley de referencia. En este momento vamos a ingresar formalmente este documento público para que rinda los efectos legales. Se lo entregó a su presidente y este mismo día habremos de iniciar la substanciación del procedimiento correspondiente”, añadió.

LA PREGUNTA DEL PRESIDENTE

El Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso el cuestionamiento que debe realizarse dentro de la consulta ciudadana para el enjuciamiento de los últimos cinco ex presidentes.

Durante la lectura del escrito que hizo desde Palacio Nacional, el mandatario expuso la propuesta de pregunta que se haría a la población sobre el juicio de los últimos cinco jefes del Ejecutivo mexicano.

En su pregunta, López Obrador recalcó que el juicio se realizará en apego a las leyes vigentes y con los debidos procesos que este implique.

“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes: Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña?”.

AMLO PRESENTA SOLICITUD DE CONSULTA

López Obrador anunció esta mañana que enviará un texto al Senado de la República para solicitar la consulta pública sobre el enjuiciamiento de los ex presidentes de México.

“Voy a dar a conocer nuestra decisión de entregar un escrito a la Cámara de Senadores para la realización de la consulta al pueblo de México sobre el posible enjuiciamiento, previa investigación y en el marco de la legalidad, de acuerdo al debido proceso, de los ex presidentes de México, de 1988 a la fecha. Es decir, hasta el Presidente [Enrique] Peña Nieto. Es el Presidente Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto”, explicó.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario detalló que firmaría el escrito en compañía de Julio Scherer Ibarra, Consejero Jurídico de Presidencia, con el objetivo de entregarlo a las 11:00 horas de este martes en las instalaciones del Senado.

“Vamos a entregar este documento. Me informa el Consejero Jurídico que ya estableció comunicación con los representantes del Senado, tanto con los presidentes, como con Ricardo Monreal, que es el coordinador de los grupos parlamentarios. Y van a recibir este escrito”, señaló.

López Obrador calificó como algo satisfactorio “el que un grupo de ciudadanos haya tomado también la iniciativa de recoger las firmas para solicitar esta consulta”. De acuerdo con la información que tiene, “sí van a tener hoy las firmas que se requieren”.

Pese a hacer una detallada exposición de los posibles delitos a cargo de cada ex presidente, el mandatario insistió en que votará que no en caso de celebrarse la consulta.

“Se pueden castigar los errores del pasado pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir. He dicho y reitero que yo votaría por no someter a los ex presidentes a proceso. Sin embargo, de realizarse la consulta, respetaré el fallo popular, sea cuál sea”, manifestó.

Cuestionado entonces sobre si es un juego político, López Obrador arguyó que “no es una ocurrencia” y que es algo que viene “planteando desde hace mucho tiempo”, incluso desde su discurso de investidura en diciembre de 2018.