Consumo desmedido de alcohol incrementa la violencia familiar durante pandemia del Covid-19: especialista

Durante su participación en la 26 Semana Nacional Compartiendo Esfuerzos el doctor Eduardo Camcho Agulo dice que Consumo desmedido de alcohol tiene consecuencias físicas, económicas, laborales y de violencia familiar

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ El consumo desmedido de alcohol tiene consecuencias físicas, económicas, laborales y ha incrementado la violencia familiar durante la pandemia del Covid-19, manifestó el doctor Eduardo Camacho Angulo, del Centro de Atención Temprana en Adicciones, Uneme Capa Mazatlán.

"Me llama mucho la atención cómo estamos viviendo una epidemia dentro de la pandemia del Covid-19 y es increíble cómo muchas personas aún no lo entienden, sigue habiendo un alto consumo de alcohol, simplemente aquí en Mazatlán cada fin de semana vemos como hay jóvenes alcoholizándose, ... y digo jóvenes y no tan jóvenes consumiendo alcohol y pareciera que no les importara que estamos viviendo tiempos de crisis, de pandemia, los hospitales están a punto de colapsar", añadió Camacho Angulo.

En su intervención en la inauguración de la 26 Semana Nacional Compartiendo Esfuerzos "La epidemia de Consumo de Alcohol en la crisis de Covid-19", que se realiza vía Zoom de hoy al 31 del presente mes, el doctor de Uneme Capa Mazatlán expuso el tema "Daños a la Salud por el consumo de alcohol" en la que manifestó que el alcoholismo es sin duda algo que viene a traer mayores repercusiones en la salud, pues el alcohol es una droga legal en México y la droga es una sustancia natural o sintética que al ser introducida en el organismo actúa sobre el sistema nervioso central y modifica una o varias de sus funciones físicas o psíquicas como la percepción, el estado de ánimo, la conducta entre otras.

El alcohol es el que causa el mayor número de adictos, continuó, y en el país, de acuerdo con las encuestas más recientes en la materia, hay cerca de 4 millones de personas que viven con el problema de alcoholismo.

"Como todo mundo lo ve normal de cierta forma nos olvidamos que tiene consecuencias físicas, familiares, económicas y de toda índole muy importantes, el alcohol actúa como una sustancia que genera un efecto de impacto, tiene dos etapas, al principio la persona se siente relajada, alegre, tranquila, puede convivir, puede de alguna manera socializar, pero después vienen los efectos que es la intoxicación etílica y eso lleva a definir o alterar las funciones del sistema nervioso central, pero esto durante la etapa de la borrachera o de la intoxicación alguna", añadió.

Pero a veces quien bebe se olvida que va a tener consecuencias a mediano y largo plazo, continuó, con los efectos de la borrachera las personas se desinhiben o vienen los pleitos, el conflictuarse o pelarse con la gente que incluso quieren y vienen los problemas como los que ya se saben que bajo los efectos del alcohol algunas personas conducen vehículos automotores y pueden provocar accidentes viales.

"El alcohol afecta todo el cuerpo, al estar libre en sangre, al ser una sustancia tóxica que tu cuerpo no necesita afecta a todo el organismo, te afecta a nivel cerebral, pérdida de memoria, confusión, afecta al corazón a nivel cardiovascular, a nivel pulmonar, gástrico, hepático, todos los órganos sufren por el consumo, por los efectos a largo plazo del consumo de alcohol, esta es una realidad, la cirrosis hepática digamos es la enfermedad terminal del alcohólico, pero hay muchas otras manifestaciones como hepatitis, hígado graso, que no se detectan porque la gente no lo quiere creer", subrayó, entre otros.

La 26 Semana Nacional Compartiendo Esfuerzos es organizada por el Centro de Integración Juvenil y la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, entre otras.

El doctor Uneme Capa Mazatlán reiteró que el consumo crónico de alcohol produce consecuencias físicas, daño prácticamente a todos los órganos y tejidos del cuerpo.

"Ya sabemos, consecuencias generales, detenciones por parte de la autoridad, problemas de violencia intrafamiliar, ahorita lo estamos viendo de manera muy marcada durante la pandemia (del Covid-19) cómo ha aumentado el consumo de alcohol dentro de los hogares y eso lleva a diferentes problemáticas entre esposos, entre padres e hijos, etcétera, problemas familiares, accidentes", subrayó.

"Es terrible como sigue la estadística naca día aumentando de personas que fallecen o que tienen lesiones graves con secuelas de por vida o incapacidades por accidentes donde está involucrado el consumo de alcohol, sigue siendo el jóvenes la primera causa de muerte ligada a los accidentes y en la mayoría de los accidentes estuvo presente el alcohol", los jóvenes sí se mueren por otras causas, pero la principal causa de muerte en jóvenes sigue siendo accidentes y en la mayoría de ellos está involucrado el consumo de alcohol".

También dijo que el consumo desmedido de alcohol lleva a embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual como el VIH y pareciera que se ha olvidado ese tema, que “gracias a Dios las personas que padecen esa enfermedad no se están muriendo como antes, pero el contagio cambia radicalmente la existencia”.

"Una borrachera, una situación de consumo excesivo (de alcohol) te puede llevar a una relación sexual no deseada y puedes adquirir una enfermedad de ese tipo y generalmente problemas escolares, problemas laborales, jóvenes que abandonan la escuela, si de por sí ahorita está complicado el tema de las clases en línea imagínense la afectación por consumo de alcohol, las personas que trabajan y de por sí los trabajos están complicados en tiempos de pandemia, el consumo de alcohol y la deserción en los empleos o bajo rendimiento puede ser una causa también", dijo el doctor Camacho Angulo.