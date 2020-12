Contiendo contra perfiles respetables: Rocha Moya sobre precandidatos a la Gubernatura

El senador, que se registra en la Ciudad de México la mañana de este sábado, dice que va en esta elección interna de Morena atenido a lo que venga

Belem Angulo

El Senador Rubén Rocha Moya, precandidato registrado ante Morena por la Gubernatura de Sinaloa, señaló que el resto de los morenistas interesados en el puesto son todos buenos elementos.

Saludo a todo el pueblo de sinaloense, he quedado debidamente registrado como aspirante a la candidatura de #Morena para el Gobierno de #Sinaloa. pic.twitter.com/80nLqK8y3H — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) December 5, 2020

La mañana de este sábado, las instalaciones de Morena nacional fueron sede del registro de precandidatos a la Gubernatura de las entidades federativas que se renovarán en 2021, entre ellas Sinaloa.

"A todos respetables", dijo. "Finalmente quien sea son compañeros muy respetables, y hasta ahí"

Hasta el momento, han concretado su registro los Alcaldes de Mazatlán y Culiacán, Guillermo Benítez Torres y Jesús Estrada Ferreiro; los Senadores Imelda Castro Castro y Rocha Moya; la diputada Yadira Santiago Marcos, y el ex secretario general de Gobierno del Estado, Gerardo Vargas Landeros.

Después del proceso de registro, serán seleccionados los perfiles idóneos para ser sometidos a una encuesta pública entre sinaloenses.

"La encuesta se va a hacer, nos van a entregar los resultados, esperamos que antes del 15 de diciembre", dijo el senador.

-¿Se siente un elemento fuerte?

"Pues bien, me siento bien. No me gusta presumir, pero me siento bien y apoyado por los sinaloenses. Pudiera tener una buena respuesta. Voy atenido a lo que venga", dijo.