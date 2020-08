Continúa la aplicación del examen Ceneval en la UAS; hoy es su segunda jornada

Este sábado, 15 mil 976 aspirantes que buscan un lugar en la Unidad Regional Centro realizaron la evaluación para ingresar a la Casa Rosalina

Antonio Olazábal

Sin complicaciones se está realizando en estos momentos la segunda jornada de la aplicación del examen Ceneval para ingresar al Nivel Superior de la Universidad Autónoma de Sinaloa, informó Luis Gilberto Pietsch Castro, Secretario Académico.

Un total de 15 mil 976 aspirantes buscan un lugar en la Unidad Regional Centro; el viernes 28 de agosto se realizaron las primeras evaluaciones, y corresponden a las unidades Norte, Centro Norte y Sur.

Autoridades de la Casa Rosalina señalaron que no han habido incidentes mayores, y que la mayoría de las dudas y complicaciones que han tenido los jóvenes se han resuelto desde el call center que puso a disposición la UAS para los aspirantes.

"Se desarrolló sin incidentes mayores porque la plataforma habilitada para tal efecto estuvo funcionando sin interrupción alguna y solo se registraron incidentes menores con jóvenes a los que se les cortaba su internet", afirmó Luis Gilberto Pietsch Castro.

El número para quienes están realizando el Ceneval es el 66 77 29 70 12, donde hasta el 26 de agosto se habían comunicado 4 mil 386 jóvenes para resolver sus dudas referente a la evaluación.

Busca hacer examen donde se pueda

Ana Lizbeth es una joven egresada de la preparatoria Salvador Allende en Culiacán, y hoy a como pudo logró hacer su examen Ceneval buscando ingresar a la Facultad de Biotecnología Genómica.

Ana no cuenta con internet o computadora en su casa, sin embargo pidió ayuda a una familiar para que la dejara hacer su evaluación en su hogar, así como usar su red.

La joven cuenta que fue un poco difícil, ya que tuvo que preguntar a mucha gente dónde podía hacer su examen, además, el internet que usó falló en varias ocasiones, por lo que la plataforma la sacaba y el hacer todo el proceso de nuevo era bastante cansado.

"Ahorita llevo una hora haciendo el examen, y al parecer no voy ni al 10 por ciento, he tardado porque se va el internet y tengo que volver a hacer todo el proceso de mostrar la credencial a la cámara y todo eso, pero lo bueno fue que no se borra lo que ya llevo hecho", compartió.

Así como ella, hay muchos jóvenes que buscaron hacer su examen en donde se pudiera, de hecho, algunos establecimientos prestaron sus instalaciones y red para que aquellos aspirantes que no contaran con lo necesario, pudieran hacer la evaluación.

"Plebes: el internet va a ser gratis los días del Ceneval aquí, solo traigan el folio del examen y lleguen antes de la hora de examen para sincronizar la cámara y audífonos con el link del Ceneval", se leía en una cartulina a las afueras de un establecimiento que se dedica a la computación y fotocopiado ubicado por la Calle Antonio Rosales y Vicente Riva Palacio.