ContinÃºa sin Ã©xito la bÃºsqueda de la actriz Naya Rivera, desaparecida en un lago de California

La policía dio por muerta este jueves a Naya Rivera, estrella de la serie de televisión "Glee" que desapareció durante un paseo en barco en un lago del sur de California.

"Suponemos que ocurrió un accidente y asumimos que ella se ahogó en el lago", afirmó este jueves Chris Dyer, agente policial del condado de Ventura, de acuerdo a BBC News Mundo.

The search continues for Naya Rivera at Lake Piru, but she has not yet been found. There will be a media briefing to provide an operational update at 3 pm today at Lake Piru.