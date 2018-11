ContinÃºan con la misma estructura el Instituto de Cultura de MazatlÃ¡n

Continúan con la misma estructura el Instituto de Cultura de Mazatlán

La cultura en esta administración se va a extender por toda la ciudad de una manera diferente, asegura la nueva directora artística del instituto

Héctor Guardado

Tal y como se presentó el programa del Festival Cultural de Otoño Mazatlán 2018, se evidencia que la nueva administración del Instituto de Cultura de Mazatlán está manteniendo la misma estructura de promoción de la cultura que la anterior administración.

En la rueda de prensa para dar a conocer la programación del festival, Óscar Blancarte, director del Instituto de Cultura, presentó a Linda Chang como la nueva directora artística del Instituto.

Señaló que el Instituto de Cultura se iba a extender por todo Mazatlán de una manera diferente.

“Queremos externar y puntualizar que la cultura en esta administración se va a extender por toda la ciudad de una manera diferente”, aseguró.

“En este Festival no se nota un fuerte cambio en la propuesta de la nueva administración, se notará a partir de enero y en el Festival de Primavera, que estamos organizando. Todo lo que estamos programando en este momento es parte de la programación del Instituto Sinaloense de Cultura, otros eventos los programamos con lo que estaba a la mano y no tenía un gran costo, porque todavía no tenemos presupuesto”.

Mencionó que van a crear varios centros en la comunidad para enlazar la cultura con diferentes zonas de Mazatlán.

“En enero informaremos los cambios fuertes que haremos para poder llegar con cultura a todos los rincones de Mazatlán", agregó Chang.

"Estamos haciendo una serie de convenios para tener varios centros en la comunidad para enlazarnos con las diferentes zonas de Mazatlán, eso lo estamos preparando y en enero lo vamos a anunciar con todos sus detalles”.