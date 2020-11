Continuarán laicos ofreciendo lunch a personas más necesitadas en el atrio de Catedral de Mazatlán

Alrededor de 150 personas se benefician cada domingo al recibir una comida

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Durante todo lo que resta del 2020 y hasta que se pueda, un grupo de laicos ofrecerá lunch a las 12:00 horas de todos los domingos en el atrio de la Catedral a las personas más necesitadas, dijeron el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Mario Espinosa Contreras y el laico Francisco Vega Mendía.

"Queridos hermanos a lo largo de este año 2020 van a continuar los hermanos laicos ofreciendo comida para los más pobres los domingos aquí en el atrio de Catedral a las 12 del día, que Dios bendiga a esos hermanos laicos que han tenido esa iniciativa y esa generosidad, alrededor de 150 personas cada domingo se benefician de ese don de una comida dominical", añadió Monseñor Espinosa Contreras al oficiar la misa de las 9:00 horas en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, en este puerto.

"Que Dios nos bendiga a todos, bendiga a nuestros enfermos, nos libere de la pandemia, que nos conceda fortaleza, paciencia, serenidad y a los enfermos la salud, entre ellos el padre Pedro está enfermo, el padre Ibarra convaleciente de la operación, el padre Chuma continúa muy delicado en terapia intensiva en Gómez Palacio (Durango), igual el padre Rodolfo Reza asesor nuestro de la Pastoral Diocesana por muchos años, que Dios les conceda a los enfermos fortaleza y la salud, así se lo pedimos a Dios Nuestro Señor".

Por su parte el laico Vega Mendía dijo que la idea es seguir repartiendo los lunch a las personas más necesitadas hasta que se pueda.

"La idea es seguir, trascender en el tiempo con estas acciones en beneficio de las personas de escasos recursos, más necesitadas, ya este es el séptimo domingo y pues efectivamente hemos visto que el número de personas que se acerca ha ido en aumento gracias a Dios y pretendemos seguir haciéndolo hasta que podamos hacer, la intención es hacerlo por siempre si se puede", continuó Vega Medía.

Añadió que cada vez llegan de más partes como hoy algunas personas acudieron desde la Colonia Sinaloa, el norte de esta ciudad, y a las gentes que se encuentran en la playa y que tienen necesidad de ayuda entre ellas mismas se pasan la voz de que a las 12:00 horas de cada domingo se ofrece el lunch en el atrio de la Catedral.

También dio a conocer que se ha ido sumando más gente que ha estado apoyando en especie para poder cristalizar la ayuda por lo que no solamente se ofrecen tortas con panes hechos el mismo día, también cuentan con apoyo de Frutería Quintero que ayuda con fruta.

Además se sumó una panadería artesanal denominada Eurobaker y la empresa refresquera Tonicol, dijo.

"Pues hay gente que se ha venido sumando y nosotros pues solamente canalizando, la idea es persistir y seguir en el tiempo", reiteró.

Este día se ofreció a cada beneficiario una torta, un vaso con fruta, refresco, pan dulce y pan artesanal.

"Pedimos a la ciudadanía que nos ayude y colabore para que nos canalice a la gente que tenga necesidad de que podamos nosotros darle de comer, aquí el comedor es abierto a toda la gente, al que quiera venir y si se suma, y si hay más gente buscaremos hacer más comida y el slogan de nosotros es 'Nadie es tan pobre que no pueda dar algo, ni tan rico que no pueda recibirlo'" recalcó Vega Mendía.

Por su parte vecinos de la Colonia Sinaloa como Rosa "N"., Bertha Alicia "N". y , agradecieron que se les brinde dicho apoyo, que debe continuar.

La señora Rosa "N", recordó que un día acudió a realizar un mandado en una tienda comercial y un matrimonio la invitó a acudir los domingos a las 12:00 horas al atrio de la Catedral a recibir un lunch y ella invitó a su vecina Bertha Alicia, quien a su vez invitó hoy a su esposo.

"Dije yo, bueno, no me molesta y voy a ir, fue un sábado y al siguiente día vine, el otro domingo yo hice la invitación, yo pensé que no iba aceptar y sí vino, y ahora vino el señor Victorio "N", expresó la señora Rosa "N".

"Estamos agradecidos de ésto, es una bendición que nos están dando, hay que agradecer a Dios, por Él tenemos todo, y /agradecer) a las personas que también apoyan, que invitan con buena fe, con buena voluntad", dijo el señor Victorio "N".

Por su parte los señores Plácido "N". y Pablo "N", entre otros, también agradecieron que se les brinde este apoyo y pidieron a Dios para que a quienes realizan esta obra les dé mucho más.