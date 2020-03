Contra el coronavirus, debemos encontrar un punto medio para continuar con vidas normales: especialista

José Abraham Sanz

El doctor Giordano Pérez Gaxiola explica que el riesgo por el coronavirus varía dependiendo de la región y país, que en Sinaloa sí existen médicos capaces para enfrentar el problema, sin embargo se necesita encontrar un punto medio para que las medidas preventivas no provoquen pérdidas económicas, pero tampoco subestimar la pandemia.

“Lo de las cancelaciones o el tipo de estrategias que se están tomando en otros lugares es dependiente de la situación en la que se encuentren en ese momento. Lo difícil es que se tiene que encontrar un punto adecuado en el cual podamos continuar con nuestras vidas lo más normal posible, pero a la vez debemos prever y actuar para no tener una epidemia desenfrenada”, dijo.

“Las consecuencias de sobreestimar la pandemia y exagerar en medidas preventivas serían económicas. Las consecuencias de subestimar la pandemia y no actuar a tiempo serían vidas humanas”.

Pérez Gaxiola es pediatra con maestría en medicina basada en la evidencia, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de Conacyt, además es editor y coautor del libro “Medicina basada en la evidencia, fundamentos y su enseñanza en el contexto clínico”, y es autor del libro de salud infantil “Historias de Terror para Mamás”.

En las últimas semanas, Sinaloa y Culiacán se han posicionado en el centro de interés para noticieros de alcance nacional, primero por la detección del segundo caso de coronavirus confirmado en México, luego su alta y liberación, y el jueves por la noche por la confirmación de tres casos sospechosos más, uno de ellos ya descartado definitivamente la mañana del viernes.

- ¿Cuál es su opinión sobre la situación mundial que se vive por el coronavirus? Vemos que a nivel estatal la autoridad busca con mucha insistencia afirmar que no es tan peligroso como se dice, pero en otros países hay cancelaciones de eventos importantes como la Fórmula 1, de vuelos, de lugares, y hasta ligas como la NBA.

- Está claro que la pandemia es una situación delicada a nivel mundial, pero la magnitud del problema varía de país a país, y de región a región, porque depende de cuántos casos hay en ese momento en determinado lugar, si son casos sólo importados, si hay transmisión local ya demostrada, o si ya se tienen brotes diseminados. Creo que es muy importante distinguir el riesgo individual, del riesgo comunitario, desde el punto de vista de salud pública, que podría existir si los contagios aumentaran de una forma súbita.

Para la mayoría de las personas la enfermedad puede ser leve y autolimitarse. Si lo vemos así no es tan peligroso. Pero la enfermedad puede ser grave para adultos mayores y para personas con enfermedades crónicas. Por eso es importante limitar contagios. No he oído declaraciones de las autoridades donde digan que el virus es inocuo o que no se deben tomar precauciones.

- A nivel local, ¿cuál fue su percepción al saber que existía una paciente en la ciudad de Culiacán y con un acompañante aislados? ¿Considera que fue buena la actuación de las autoridades estatales, sobre todo de salud?

No me sorprendió, ni me asustó el diagnóstico del primer caso local. Fue un caso importado, y era cuestión de tiempo para que apareciera uno. Las autoridades estatales le tomaron pruebas, lo aislaron, confirmaron el diagnóstico, le dieron seguimiento a sus contactos, y lo dieron de alta días después de que ya estaba sin síntomas. Todo eso me parece adecuado.

- ¿Qué tan grave es el riesgo en un lugar como Sinaloa?, ¿qué opina de la capacidad del Estado para atender la pandemia?

En Sinaloa contamos con epidemiólogos y expertos en salud pública. Ellos tienen la responsabilidad de coordinar todas las estrategias que se están implementando. Así que contamos con gente capaz. Luego estamos los médicos de primer contacto: internistas, pediatras, médicos familiares, médicos generales. Todos tenemos el deber de estar bien informados y de ayudar a comunicar bien las estrategias. Y también tenemos especialistas que podrán atender a los enfermos.

Se generaría un problema si comenzamos a tener contagios locales. Si esto pasa, lo que debemos hacer es tratar de enlentecer la transmisión. Una epidemia con un aumento súbito de casos puede abrumar cualquier sistema de salud. Eso es lo que se debe evitar. ¿Cómo hacerlo? “Aplanando la curva” como lo han apodado en otros países. Supongamos que en una localidad se pudieran contagiar 1000 personas. Sería muy diferente si esas 1000 personas se enferman en un periodo de pocos días, o si se van contagiando paulatinamente durante varias semanas. Un aumento muy rápido de los enfermos puede sobresaturar los hospitales. Si los contagios son poco a poco hay oportunidad de atender a todos los que lo necesitan. Las estrategias de distanciamiento social que existen como suspensión de eventos, evitar reuniones, evitar el saludo de beso, etc., ayudan a “aplanar la curva”.

- ¿Cuáles son las medidas de prevención y recomendaciones que se deben tomar?

- Todos tenemos un deber moral en esta pandemia. Es cierto que a la mayoría de las personas les va muy bien, pero debemos proteger a las poblaciones vulnerables. Lo primero es seguir las tan repetidas recomendaciones generales: lavarse las manos, emplear el estornudo de etiqueta, evitar el contacto con personas enfermas, etc.

Aunque en este momento, a 13 de marzo del 2020, no están implementadas las medidas de distanciamiento social podemos ir practicando. Hay videos de funcionarios de otros países donde están recomendando no saludar de mano o de beso y luego se les chispotea y lo hacen porque estamos muy acostumbrados a hacerlo. Podemos ir poniéndolo en práctica.

Podemos también priorizar viajes. Podemos quedarnos en casa después de viajar a alguna región con transmisión activa. Podemos dejar de compartir información falsa que nos llega por redes sociales o servicios de mensajería instantánea. Y podemos llamar al 01 800-0044-800 si tenemos dudas.