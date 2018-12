Contralor municipal de MazatlÃ¡n se ampara ante posible cese

Contralor municipal de Mazatlán se ampara ante posible cese

Rafael Padilla Díaz asegura que le notificaron de la Secretaría del Ayuntamiento que ya se estaba cocinando su relevo

Sheila Arias

MAZATLÁN._ El contralor municipal, Rafael Padilla Díaz, se amparó en un juzgado de Distrito prácticamente para evitar su destitución.

Uno de esos amparos es contra las acciones que pudiera ejercer la Síndica Procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño, quien lo ha señalado de supuestos actos irregulares, incluso, ya propuso la terna para removerlo; el segundo amparo es contra el Cabildo, quien avalaría ese cambio.

El funcionario municipal confirmó que sí realizó el trámite la semana pasada, como un derecho propio y un recurso legal.

Padilla Díaz asumió el cargo el año pasado en medio de cuestionamientos, pues fue aprobado por el ex Alcalde Fernando Pucheta Sánchez, ambos amigos personales, y afines al PRI.

La oposición en Cabildo lo llamó desde entonces el "fiscal carnal".

“Yo estoy trabajando y vamos a seguir trabajando... solamente estoy haciendo valer mis garantías como ciudadano”, declaró.

“Claro (que interpuse el amparo), antes las autoridades correspondientes”.

Al cuestionarlo de si el amparo es para que no salga de su cargo, sólo lo afirmó con la cabeza.

Agregó que el amparo lo tramitó la semana pasada en un Juzgado de Distrito, esto una vez que de la Secretaría del Ayuntamiento le informaron, por escrito, que una terna estaba lista para iniciar el proceso de cambio, la sustitución, lo que implicaría su salida del Ayuntamiento.

¿Se ampara para quedarse en el cargo?

No precisamente, las cosas tienen que hacerse como son. Se me está acusando de faltas, tengo derecho a defenderme, no conozco ninguna, por lo menos no me han notificado.

¿Entonces por que se ampara?

El funcionario ya no respondió.

Con este trámite en curso, queda suspendida la propuesta de su cambio hasta nuevo aviso.