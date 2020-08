Contraloría de CDMX inicia investigación de toda la gestión de Jesús Orta en la Secretaría de Seguridad

Desde el día que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, diera a conocer que iniciaría la investigación en contra de Orta Martínez, personal de Contraloría acudió a las oficinas de la SSC para empezar solicitar los archivos de diversos contratos y licitaciones

Sinembargo.MX

14/08/2020 | 08:54 AM

MÉXICO._ La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México ha comenzado a investigar los 10 meses que duró la gestión del ex titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CdMx), Jesús Orta Martínez, de acuerdo con fuentes consultadas por El Universal y Excelsior, mismas que solicitaron conservar el anonimato.

Según la información recabada por ambos medios, desde el martes pasado que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, diera a conocer que iniciaría la investigación de diversos contratos y licitaciones, personal de Contraloría acudió a las oficinas de la SSC para empezar las indagaciones.

Uno de los puntos a investigar es el arrendamiento de mil 855 patrullas, presentado el 1 de julio de 2019, en el que se habrían presentado múltiples irregularidades.

LA ORDEN DE APREHENSIÓN

Un Juez federal libró órdenes de aprehensión en contra de 19 ex funcionarios de la Secretaría de Gobernación, durante la administración de Miguel Ángel Osorio Chong, entre los que se encontrarían Jesús Orta, ex secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, y Frida Martínez Zamora, ex secretaria general de la extinta Policía Federal.

De acuerdo con los reportes, a los ex funcionaros se les señala por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita, por casi 3 mil 500 millones de pesos.

A los individuos se les acusa de haber desviado recursos mediante compras irregulares de patrullas, aeronaves, tecnología y software de espionaje.

Las órdenes de aprehensión fueron liberadas, luego de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana presentara una denuncia contra los 19 ex funcionarios.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Jesús Orta, ex secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, por supuestos desvíos durante su paso en la extinta Policía Federal.

“Tuvimos conocimiento que se estaba haciendo una investigación de la Fiscalía General de la República por sus cargos anteriores y fue una de las razones, al tener conocimiento, de la solicitud de su renuncia”, dijo la mandataria capitalina.

Por la noche del viernes pasado trascendió que Orta era uno de los 19 ex funcionarios buscados por la FGR ante un supuesto desvío de recursos de 2 mil millones de pesos en la Policía Federal.

Sheinbaum Pardo aseguró que Orta había superado los filtros de confianza que la ley exige.

“Los funcionarios que entran por ley a la Secretaría de Seguridad Ciudadana en altos cargos tienen su revisión de confianza, que en este caso es federal. Estamos totalmente de acuerdo con erradicar la corrupción”, apuntó.

De acuerdo con los reportes, la FGR solicitó a un Juez de Control 19 órdenes de aprehensión contra ex funcionarios que laboraron en la Segob, durante la estancia de Osorio Chong. Las órdenes de aprehensión habrían sido giradas por un Juez de Control con sede en Almoloya, Estado de México.

Los señalados estarían vinculados a un presunto desvío de recursos de más de 2 mil millones de pesos de la partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional, según se desprende de las auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (SFP).

Los reportes señalan que las acusaciones habrían sido presentadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ante la FGR.