La pregunta que abre esta breve nota quiere decir, si contrato un seguro para cumplir con la obligación que me impone mi país, al viajar a otra nación este seguro también me cubrirá allí; por ejemplo, vivo en la zona norte del país y este año contrate una póliza de seguro, cada bimestre me traslado a EUA, por lo que sé, allá también piden tener un seguro, éste que contrate dentro del país me sirve cuando viaje a EUA. Para responder lo anterior, se ha sacado la información de: ahorraseguros.mx Cotizador de Seguros de autos.

Por la brevedad del escrito, la información se da de forma general, en caso de querer ahondar más puedes visitar el portal, ahí encuentras más de este tema. Se pasa a contestar lo que toca hoy.

La respuesta es sí. Tu seguro de auto te puede cubrir cuando viajes al extranjero. Pero que te cubra depende de algo muy simple. Esta simpleza es que tu póliza incluya una cobertura llamada Responsabilidad Civil EUA. De no incluir la puedes contratar, de no contratar tu seguro no funciona fuera del país.

Y no es que todo tu seguro contratado con las Aseguradoras en CDMX o del noroeste funcionen fuera del país, sino que esta cobertura mencionada es la que te protege al salir de México, pues lo que te pide de seguro un país como EUA es Responsabilidad Civil, y ésta es lo que te ofrece este auxilio.

Por esto es importante que revises si tienes esta protección dentro de tu póliza, pero si quieres ser más precavido, el consejo es que consultes si tu aseguradora lo maneja, ya que muchas veces las empresas no tienen presencia internacional, así que no pueden brindarte este socorro.

Pero en la actualidad la mayoría de las compañías tienen esta cobertura dentro de sus planes, y si no tienen presencia fuera del país, no te preocupes, las aseguradoras hacen convenios con otras para ofrecer este socorro.

Y si te queda un vestigio de inquietud puedes, antes de contratar utilizar un comparador de Seguros, como recomienda Condusef, uno de los hay es el Cotizador Banorte, pero en internet encuentras otros que de igual manera te pueden ayudar.

Lo que te ofrece tener esta cobertura es cubrir los daños que ocasionen a terceros en un accidente de tránsito, esto quiere decir que la aseguradora es la que se hace responsable y te deslinda de ella a ti.

Otro punto a resaltar es que este seguro se encuentra en casi todos los paquetes que manejan las aseguradoras, en otras palabras, no tienes que adquirir la protección más costosa para poder contar con esta protección.

Como conclusión se puede decir que tu seguro de auto que contrates si te sirve al salir del país, o al menos, para ir a los Estados Unidos.