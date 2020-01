Contrato con K-Partners no estipula renovaciÃ³n automÃ¡tica: Regidora

Contrato con K-Partners no estipula renovación automática: Regidora

Nidia Gaxiola Gutiérrez, del PAN, pide a las autoridades municipales hacer los trámites necesarios si quieren extender el contrato de arrendamiento de camiones recolectores de basura

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Es falso que el contrato de arrendamiento de camiones recolectores de basura que el Ayuntamiento de Guasave firmó con la empresa K-Partners pueda renovarse en automático sin algún tipo de trámite, porque dicho documento no lo estipula, aseguró Nidia Gaxiola Gutiérrez.

La Regidora del Partido Acción Nacional manifestó que en ninguna parte del contrato dice que el acuerdo puede extenderse más allá de los términos definidos, que en este caso fue el 31 de diciembre de 2019, sin que haya necesidad de correr ningún tipo de trámite o autorización.

“No se trata de evitar que se renueve, si se piensa renovar hacerlo como debe de ser en tiempo y forma, tenemos 10 días hábiles, así lo dice muy claramente para la renovación del contrato, yo creo que haciendo las cosas bien (se puede renovar) y si ya hicieron la renovación del contrato que lo muestren para saber que lo están haciendo como lo estipula este contrato que dice que el 31 de diciembre se termina”, expresó.

El lunes, Joel Quintero Castañeda, Tesorero del Ayuntamiento de Guasave, informó que el contrato firmado entre Ayuntamiento y K-Partners para la renta de cinco camiones recolectores de basura se había renovado de manera automática, tras concluir el 31 de diciembre el contrato firmado el 30 de abril.

El funcionario indicó que una de las cláusulas del contrato de arrendamiento establece que si al finalizar el contrato no hay inconformidad de ninguna de las dos partes y éstas desean mantener adelante la relación contractual, ésta puede continuar sin que sea necesario la firma de un nuevo documento.

La Regidora del PAN, integrante del Comité de Compras, refutó tal afirmación.

“Se pueden hacer muchas cosas, aquí lo que pasa es la intención que se tenga y si la intención es renovar el contrato, hacerlo como debe de ser, hacer una renovación real y no decir que en automático se puede dar, cuando no es verdad porque aquí no lo estipula”, reiteró.

El Gobierno Municipal de Guasave paga a K-Partners 521 mil 420 pesos mensuales, ya con IVA por la renta de cinco camiones recolectores de basura y hasta el 31 de diciembre ha desembolsado 5 millones 984 mil 137.95 pesos, porque dio un pago inicial de un millón 812 mil 777.95 pesos.

Los señalamientos de la Regidora del PAN fueron refutados por el también edil Rodrigo Margarito Miranda Olguín, quien afirmó que la renovación del contrato de arrendamiento es legal.

Expuso que el contrato suscrito por el municipio con la empresa K-Partners establece, en su cláusula segunda, que se podrá renovar dentro de los siguientes 10 días de su conclusión mientras no se dé por concluido por las partes.