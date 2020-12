Contrato que firmó Pemex, en era de Calderón, con Braskem por Etileno XXI, no se renueva: AMLO

El Mandatario federal explicó que su administración decidió no seguir las contrataciones con la empresa por la planta de Etileno XXI, por las denuncias de corrupción que hay en su contra

Sinembargo.MX

Ciudad de México.- El Gobierno federal no incumplió el contrato de con la empresa filial de Odebrecht, Braskem Idesa, por la entrega de gas etano a la compañía Etileno XXI, sino que éste llegó su fin y la administración de Andrés Manuel López Obrador determinó no renovar el “contrato leonino”.

“Sí. Me informaron hoy en la mañana que habían notificado a la empresa porque se está corrigiendo contrato leonino que se suscribió desde el tiempo de Calderón que es contrario a la Hacienda Pública. Es un contrato con Odebrecht”, aseguró el Presidente López Obrador esta mañana desde Palacio Nacional.

Dijo que “ya no hay gas natural para la empresa” porque el contrato venció. “No se interrumpió sino llegó a su fecha límite y ya no se va a renovar”.

El Mandatario federal explicó que su administración decidió no seguir las contrataciones con la empresa por la planta de Etileno XXI, por las denuncias de corrupción que hay en su contra. Además aseguró que la empresa buscó seguir recibiendo un subsidio por el costo del combustible del que Petróleos Mexicanos (Pemex) absorbió hasta el 75 por ciento de su precio final.

“Quieren que Pemex, la Hacienda pública, el pueblo de México, les subsidie el 75 por ciento del costo del gas y además cobrando multas”, reclamó el Presidente quien desde los últimos días de noviembre ya había confirmado que la petrolera mexicana se encaminaba a cancelar el convenio con la planta de Etileno XXI.

El 18 de noviembre Braskem Idesa aseguró que el contrato de suministro de etano con Pemex seguía vigente y la empresa productiva del Estado mexicano no le ha informado de algo distinto.

Los términos del contrato de suministro de etano entre Braskem y Pemex fueron propuestos y aprobados por el Consejo de Administración de Pemex Gas y el precio del hidrocarburo fue establecido por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), por lo que no hay ninguna actividad ilegal, aseguró en agosto la empresa brasileña.

“Braskem Idesa mantiene su compromiso de buscar y encontrar soluciones constructivas, que le permitan a nuestra planta de producción seguir generando empleos de calidad en el País y contribuyendo a la balanza comercial de México, y que también sean respetados, de la manera debida, los intereses de todos, incluyendo de nuestros clientes, proveedores y acreedores, así como la inversión importante que Braskem Idesa hizo en este proyecto“, expresó la compañía en un comunicado.

Aseguró que han habido ideas y posibles soluciones, para el problema de insuficiencia de etano en México, que, consideró, “la raíz de las dificultades”. Se dijeron confiados en que el dialogo se dará en el marco del Estado de Derecho y la legalidad.

El convenio de la empresa de energéticos firmado con Pemex tiene una clausula que lo blinda y obliga a la administración actual a comprar etileno a altos precios. El mandatario mexicano expresó que su Gobierno no mantendrá una relación de corrupción con la empresa para la producción del combustible.

“Me decía el director de Pemex que no quieren ningún arreglo y se va a tener que cancelar el contrato de parte nuestra. Ya no se les va a abastecer de gas, porque no vamos nosotros a seguir manteniendo una relación de corrupción, no somos cómplices de corrupción”, dijo el Presidente López Obrador en noviembre.

Braskem Idesa ganaba con el contrato más de 15 mil millones de pesos, pues además de cobrar por la transportación de etileno, también se les regresaba el IVA de la inversión que hizo para la construcción de Etileno XXI y, además, tenían crédito en la banca de desarrollo.

En agosto, Braskem Idesa negó que exista alguna ventaja para la empresa y explicó que el contrato de suministro de etano lo rige un modelo “take or pay”/”deliver or pay”, típico en suministros de largo plazo asociados a inversiones de infraestructura, como pueden ser ductos, plantas petroquímicas o plantas termoeléctricas.

Es decir, el esquema del contrato es “take or pay” (recibe o paga) y para Pemex es “deliver or pay” (entrega o paga).

El esquema de presunta corrupción en Etileno XXI para dañar a Pemex comenzó en el sexenio de Felipe Calderón el 6 de noviembre de 2009, cuando Braskem (filial de Odebrecht) y la mexicana Idesa (de la familia de Gerónimo Gutiérrez Fernández –entonces subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación–) ganaron la subasta promovida por Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB), actualmente Pemex Transformación Industrial (PTRI), para el suministro de 66 mil barriles diarios de etano que serían utilizados como materia prima en el complejo petroquímico que se construiría en la zona de Coatzacoalcos, Veracruz.