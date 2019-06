Conversaciones de WhatsApp entre Neymar y Najila Trindade, quien lo acusa de violaciÃ³n, salen a la luz

Conversaciones de WhatsApp entre Neymar y Najila Trindade, quien lo acusa de violación, salen a la luz

Los mensajes abarcan varios periodos de tiempo: el día después del presunto suceso, en dos tandas distintas, y días más tarde, después de que la noticia se hiciera pública

Sinembargo.MX

07/06/2019 | 10:24 AM

BRASILIA._ Continúan apareciendo nuevas pruebas y novedades en el caso Neymar. Este viernes se ha dado a conocer la conversación de Whatsapp entre el futbolista brasileño y la modelo Najila Trindade, pero esto no es todo. También se ha difundido el programa televisivo Cidade Alerta en un audio enviado por Nájila Trindade al día siguiente de que el jugador filtrara los chats.

Los mensajes abarcan varios periodos de tiempo: el día después del presunto suceso, en dos tandas distintas, y días más tarde, después de que la noticia se hiciera pública y Neymar negara la acusación.

“Neymar, sabes muy bien lo que pasó, el estado en que llegaste al hotel, yo fui porque quería estar contigo pero tú llegaste totalmente loco, muy loco, y yo no quise nada de lo que tú hiciste conmigo, y después actuaste aún peor. Sabes de tu error, debes ser hombre al menos una vez en la vida y asumir tu error y no quedarte en Internet fingiendo como ‘quien me conoce sabe’… qué… nada!”, afirmó la modelo.

Posteriormente, Trindade le recriminó: “Yo sé lo que hiciste conmigo, yo te conozco más que nadie. Sabes muy bien que me iba a quedar contigo, como yo iba a planear eso, ¿cómo iba a prever que me ibas a agredir y actuar conmigo de esa forma?, ¿cómo iba a tener esa intención y toda esa planificación?, yo solo quería quedarme contigo, pero ahora parece como si estuviera todo armado.

Finalmente, le asegura que no se detendrá en su búsqueda de justicia: “Puedes haber contratado a los mejores abogados pero tú no tienes la verdad. Soy yo la que dice la verdad y voy a pedir que te hagan un examen antidoping, para ver si ese día no estabas drogado”.

Además, el programa 6 Alerta City, de TV Record, mostró unos mensajes que intercambiaron por Whatsapp después de aquella noche en la que el futbolista le decía que ella también tenía parte de culpa por los golpes que recibió.

Neymar alude a estos moratones un poco más avanzada la conversación, manifestando lo siguiente: “Pero de las marcas tú también fuiste culpable, hahaha, tú pedías más”. A esto, la modelo replica “¿Estás loco? Te pedí que pararas e incluso me pediste disculpas, pero ahora otra para la terapia”.

La Policía se encuentra investigando el caso y ayer la abogada del futbolista, Maíra Fernandes, anunció que Neymar prestará declaración pronto, “que tiene mucho interés en hacerlo” y que está segura de que podrán probar “la inocencia de nuestro cliente”.

Neymar ya tiene reemplazo

Se dio a conocer que el jugador del Chelsea, Willian Borges, es el elegido por Tite, para reemplazar a Neymar en la Copa América y portar la casaca 10 de Brasil, tras la lesión del jugador del PSG.

William ha tenido 70 convocatorias, 65 partidos y 8 goles.

