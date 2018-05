Conviven famosos previo al Ariel - Noroeste

Conviven famosos previo al Ariel

La agencia Talent on the Road celebró la próxima entrega del premio con una reunión de gran parte de sus actores nominados

Noroeste / Redacción

31/05/2018 | 09:25 AM

MÉXICO._ Muchos artistas se dieron cita el pasado lunes en el número 16 de la calle Alejandro Dumas de la colonia Polanco, para beber y celebrar en nombre de la edición número 60 de los Premios Ariel a lo mejor del cine nacional.

Se trató de la Quinta Noche de Nominados al Ariel, organizada por la agencia de actores y actrices Talent on the Road.

En esta ocasión, la Academia Mexicana de las Artes y Ciencias Cinematográficas tiene como mayor nominada a Sueño en otro idioma, con 16 aspiraciones; le siguen La región salvaje, con 12 y Vuelven, con 10. Algunos de los participantes de la primera se pasearon esa noche en Polanco, así como otros nominados a esta estatuilla, que se entregará el 5 de junio.

En un restaurante de mariscos se dieron cita. En la lona con los patrocinadores y nombre del evento, en la banqueta, posaron los talentos para ser fotografiados por los medios, difundió el sitio vanguardia.com.

Ana Serradilla

De Sueño En Otro Idioma aparecen Nicolasa Ortiz Monasterio y Juan Pablo de Santiago, nominados a Revelación Femenina y Coactuación Masculina. De esta última categoría se ve llegar a otros actores como Pedro de Tavira, reconocido por Los Adioses, acompañado de su directora, Natalia Beristain, también nominada por su trabajo.

De coactuación también se ve al sinaloense Miguel Rodarte, quien busca este premio por su participación en Tiempo Compartido, de la cual también llega Andrés Almeida, nominado en la categoría de Actor de Cuadro.

“Es lindo, se agradece, un incentivo a seguir trabajando y seguir siendo disciplinado”, comenta De Tavira sobre su nominación. “Gozamos de una gran generación en los cineastas, de todo, guionistas, directores, fotógrafos, actores, que tenemos que aprovechar”.

Arantza Ruiz

También llegaron otros integrantes de Talent on the Road que, si bien no buscan un Ariel, sí fueron a enfiestarse en nombre de sus colegas. Por ejemplo, Fernando Álvarez Rebeil, quien participa en la película más nominada, así como Christopher Uckermann, Ana Serradilla, Flavio Medina, Elizabeth Guindi, la torreonense Cristina Rodlo y María Evoli, que el año pasado buscó el Ariel por Tenemos La Carne.

También asistió la joven Arantza Ruiz, casi bajándose del avión de España, a donde fue a trabajar con Paz Vega, Julio Bracho y Odiseo Bichir en la serie Fugitiva, próxima a estrenarse.

“La experiencia de estar en España y darnos cuenta que no estamos tan lejos de las producciones que tanto admiramos, eso es muy padre”, comenta.

Dice que Sueño En Otro Idioma era su nominada preferida.

Cristina Rodio

En el edificio blanco de La Trainera, la alfombra azul fue adornada con fotografías de escenas marineras en blanco y negro.

El grupo de jóvenes formado por María Evoli, Paco Rueda, Nicolasa Ortiz y Juan Pablo de Santiago; Pedro de Tavira sentado con su directora; Rodarte charló con Almeida en la luz neón roja de la barra. Rostros familiares, luces y sombras.

La música electrónica sonó de fondo, mientras las voces se entremezclaron en un ambiente de antro. Los meseros ofrecieron en charolas pedazos de salmón sobre pan, ceviche en tostadas, pulpo y pescado encajados en un palito de madera.

Famosos que ya no pasaron por la sesión de fotos y preguntas llegaron más tarde, entre ellos Gustavo Sánchez Parra, Mara Escalante y Arcelia Ramírez, quienes no dudaron en brindar en nombre del cine mexicano.

ENTREGA DEL ARIEL

El 5 de junio se entrega el Premio Ariel, que reconoce lo mejor del cine mexicano.