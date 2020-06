CONVIVIR CON EL COVID: Ejercicio en tiempos de Covid

Desde establecer una horario definido, tener la rutina correcta, y llevar una buena alimentación son elementos para tener buenos resultados entrenando en casa

Leopoldo Medina

El 31 de mayo finalizó la Jornada Nacional de la Sana Distancia, pero no la cuarentena, misma que hoy sigue vigente.

A 8 días de iniciada la Nueva Normalidad, el semáforo se encuentra en nivel rojo en Sinaloa, y en buena parte del país, por lo que de momento solo podrán operar los negocios esenciales y estos tendrán que cumplir todas las medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19 en la entidad.

En Noroeste hemos preparado este serial "Convivir con el Covid", para ayudarte a salir de casa y retomar, en la medida de lo posible una "Vida normal".

Entendemos que no será exactamente como era antes, pero lo importante es que salgas a trabajar, comer a un restaurante, o a correr, al parque con la certidumbre de hacer las cosas bien. Para que regreses a casa con la tranquilidad de que te cuidas bien y cuidas a tu familia. Esperamos que te sirva

Ejercicio en tiempos de Covid

Aunque el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que aún no es apropiado realizar la reapertura de los gimnasios, por ser espacios de alto riesgo de contagio, esto no es pretexto alguno para dejar de ejercitarse, y estar activo desde casa en tiempos de Covid-19.

Luis Márquez, director general del Centro de Acondicionamiento Ludus Magnus, entrenador personal y especialista en diversas metodologías para mejorar la salud y el físico, comentó que desde que se cerraron los gimnasios a raíz de la contingencia sanitaria, muchos continúan ejercitándose desde casa, pero esta vez con una metodología diferente, dado que está situación generó muchos cambios.

Márquez indicó que son varias las cosas que se tienen que lograr cuando se ejercita en casa, la primera de ellas, fijarse un horario para el acondicionamiento, esto porque al estar ahí, se puede pensar que sobra tiempo, y la verdad no es así, ya que puedes seguir pegado al trabajo, o realizando otras actividades.

El segundo punto señaló, es saber lo que se hará, por eso, hay que apoyarse en un profesional, esto para saber qué es lo que quiere lograr, ya que no es lo mismo bajar videos de YouTube de entrenamiento funcional con alguien que no conoce, con el que no está interactuando, y que no sabe qué tipo de lesiones tenga al realizar un tipo de postura, a estar con alguien que lo puede dirigir correctamente aunque sea a distancia.

"A esto hay que agregar una correcta alimentación, porque de nada sirve que hagas ejercicio, si no estás comiendo bien, eso ocasionará que te quedes o en el mismo punto donde iniciaste, o retroceder, y esto “mata” el espíritu de lograr un avance aún estando encerrado".

Respecto al estado emocional que experimenta la persona al ya no poder ir al gimnasio para ejercitarse, este suele cambiar, ya que se vuelve más difícil al principio, porque se vive una depresión generalizada, esto porque no se puede salir a la calle, no se entrena como antes, y no se vive el ambiente de camaradería al que estaba acostumbrada.

"Al estar aislado, una manera de conservar esta motivación para ejercitarte en casa, es crear grupos o comunidades, tal y como lo hacemos en Ludus Magnus, creamos una comunidad en cualquiera de nuestros programas, ya que consideramos es importante mantenerse en contacto con los amigos, con el instructor, a través de entrenamientos que signifiquen un reto para todo ellos", indicó el entrenador personal.

Si es de los que sigue a influencers, o youtubers y elige una de sus rutinas porque lo motiva, siempre hay que checar cómo se siente, y jamás ignorar el dolor, ya que podrá salir lesionado, lo importante de seguir a alguien, es que este tenga entrenamientos adecuados.

Márquez agregó que si es de las personas que dejó de hacer ejercicio algunos meses, ahora que decidió volver y empezar desde casa, lo haga por lo menos tres veces a la semana, con un horario definido, una rutina bien elaborada, donde se especifique el tiempo, las series a realizar, y número de repeticiones, todo de acuerdo a la meta que quiera cumplir.

LO QUE HAY QUE HACER

Respecto a las ventajas que genera el realizar ejercicio en casa, el entrenador resaltó las siguientes.

-Llevar una correcta dieta, adquiera solo alimentos saludables, ya que no se consume comida en la calle por estar en cuarentena.

-Se refuerzan los hábitos de cocinar saludable.

-Hace que el compromiso con el ejercicio aumente, al no tener que salir de casa.

-Te permite tener más cosas a la mano.

-Genera mayor confianza en ti.

-Comienzas una transformación completa en todas las áreas tu rutina diaria.

No caer en viejos hábitos

Pero también hay desventajas, como volver a caer en viejos hábitos, como el comer grandes cantidades de comida, dejar de entrenar, esto al considerar que por estar en casa, no pasará nada con el cuerpo.

"La gente no está acostumbrada a quedarse en casa para hacer ejercicio, hoy lo hace porque así lo dispone la situación, esto ocasiona que no se sienta habituada a esos espacios, haciendo más difícil el proceso, porque está en constante lucha de la ansiedad, aspecto que no vive en el gimnasio, donde se siente más cómodo, libre, y motivado".

Como centro de acondicionamiento, y atendiendo las necesidades de seguir entrenando, desde que se aplicó el quédate en casa, la mayoría de sus programas como el 22-22, Fit, U30, Fit at 40, han sido modificados en una versión digital para realizarse en casa, con rutinas definidas para cada programa, realizadas en vivo para cada programa, ejecutadas por entrenadores profesionales.

"En cada programa te vamos enseñando como, paso a paso las rutinas, dando seguimiento también en lo nutricional, y en el entrenamiento para que logres resultados, ya que cada programa tiene diferentes niveles de entrenamiento, por ello cada persona que se nos acerca, lo enfocamos al programa adecuado".

Entre las recomendaciones que comparte Luis Márquez, están el comenzar a dejar las harinas, el azúcar, galletas, golosinas, y comenzar a moverse, aprovechar los espacios que se tengan en casa, como escaleras, subiendo y bajando durante cinco minutos, agregando a la semana periodos de tiempo más largos, pero de forma gradual, marcándose una meta a lograr en un determinado tiempo.

