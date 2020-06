CONVIVIR CON EL COVID: El virus en las superficies

¿Cuánto dura el Covid en las superficies?

El 31 de mayo finalizó la Jornada Nacional de la Sana Distancia, pero no la cuarentena, misma que hoy sigue vigente.

A 14 días de iniciada la Nueva Normalidad, el semáforo se encuentra en nivel rojo en Sinaloa, y en buena parte del país, por lo que de momento solo podrán operar los negocios esenciales y estos tendrán que cumplir todas las medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19 en la entidad.

En Noroeste hemos preparado este serial “Convivir con el Covid”, para ayudarte a salir de casa y retomar, en la medida de lo posible una “Vida normal”. Entendemos que no será exactamente como era antes, pero lo importante es que salgas a trabajar, comer a un restaurante, o a correr, al parque con la certidumbre de hacer las cosas bien. Para que regreses a casa con la tranquilidad de que te cuidas bien y cuidas a tu familia. Esperamos que te sirva.

No lo podemos ver, pero eso no significa que no esté ahí. El Covid-19, que ha desatado una emergencia sanitaria sin precedentes en la época moderna de la humanidad, puede sobrevivir horas, incluso días en una superficie lisa sin que nos demos cuenta de ello.

De acuerdo a información del Instituto Mexicano del Seguro Social, el tiempo de supervivencia del virus en las superficies depende del material en que se encuentre y la atmósfera o el clima en el que esté.

Sin embargo, hay estimaciones sobre cuánto es lo que pudiera durar en superficies de materiales comunes, superficies que normalmente tocamos, con las que estamos más familiarizados.

El virus en las superficies

¿Cuánto puede durar en una superficie de papel?

4 a 5 días.

¿Cuánto puede durar en una superficie de plástico?

5 días.

¿Cuánto puede durar en una superficie de madera?

4 días.

¿Cuánto puede durar en una superficie de vidrio?

4 días.

¿Cuánto puede durar en una superficie de acero?

48 horas.

¿Cuánto puede durar en guantes quirúrgicos?

8 horas.

¿Cuánto puede durar en una superficie de aluminio?

2 a 8 horas.

¿Qué se recomienda hacer?

Es por ello, que el IMSS recomienda limpiar a menudo las superficies que normalmente tocamos. Ya sea dentro de casa o en nuestro trabajo, la limpieza frecuente de superficies podría salvarnos de un contagio.

¿Con qué debemos limpiar?

La recomendación es con agua y jabón, con cloro diluido en agua, o con un sanitizante.

Además de superficies, ¿qué se recomienda limpiar en casa?

Objetos de uso común, mobiliario, enseres de cocina y juguetes.

¿En oficinas, ¿qué se recomienda limpiar?

Escritorios, teclados de computadoras, artículos de papelería, sillas, pasamanos, puertas, comedores.