CONVIVIR CON EL COVID: Medidas con mascotas

Por el momento no existe evidencia de que los animales tengan un papel importante en la propagación del virus que causa el Covid-19. Solo una pequeña cantidad de casos de mascotas ha dado positivo para el virus que causa el Covid-19.

Leopoldo Medina

13/07/2020 | 04:08 AM

A más de un mes de iniciada la Nueva Normalidad en varias entidades del País, y con la reapertura de nuevos giros de negocios, a partir de este mes de julio en Sinaloa, es importante aprender a vivir y convivir con la pandemia, la cual, según expertos, aún continuará varios meses.

Sinaloa, y gran parte del País, aún continúan en rojo en el semáforo epidemiológico, sin embargo, las autoridades han decidido reanudar la operación del hospedaje, cines, centros de entretenimiento, playas, balnearios, y lugares recreativos en general.

La prevención es, más que nunca imprescindible, pues la convivencia, y movilidad de las personas va en aumento, con el consabido riesgo de contagio.

A través de este serial "Convivir con el Covid", te orientamos sobre qué medidas tomar al salir de casa y retomar, en la medida de lo posible, una "vida normal".

Medidas con mascotas

Por el momento no existe evidencia de que los animales tengan un papel importante en la propagación del virus que causa el Covid-19. Solo una pequeña cantidad de casos de mascotas ha dado positivo para el virus que causa el Covid-19. Actualmente, el riesgo de que las mascotas lo propaguen a las personas es bajo.

Qué hacer si tienes mascotas

Hasta que se sepa más acerca de cómo afecta el virus a los animales, trate a sus mascotas igual que a sus familiares humanos, para protegerlas de una posible infección.

-Mantenga a los gatos en espacios interiores cuando sea posible, y no los deje deambular libremente al aire libre.

-Pasee a los perros con correa a al menos 2 metros de distancia de otras personas.

-Evite los lugares públicos donde se reúnen grandes cantidades de personas.

-No les coloque cubiertas para la cara a las mascotas. Cubrirle la cara a su mascota podría hacerle daño.

-No hay evidencia de que el virus pueda propagarse a las personas a través de la piel, el pelaje o el pelo de las mascotas. No limpie ni bañe a su mascota con desinfectantes químicos, alcohol, agua oxigenada ni ningún otro producto que no esté aprobado para usar en animales.

-Hable con su veterinario si su mascota se enferma o si tiene alguna inquietud acerca de la salud de su mascota.

Proteja a las mascotas si está enfermo

-Si tiene Covid-19 (así sea presunto o confirmado por una prueba de detección), debe restringir el contacto con sus mascotas y otros animales, tal como lo haría con personas. -Hasta que sepa más acerca de este virus, las personas con Covid-19 deben evitar el contacto con sus mascotas y otros animales.

-Siempre que sea posible, pídale a otro integrante de su núcleo familiar que cuide a sus mascotas si usted está enfermo.

-Evite el contacto con su mascota. Esto incluye acariciarla, abrazarla, besarla y que la mascota lo lama, compartir comida y dormir en la misma cama.

-Si no tiene alternativa y debe cuidar a su mascota o estar en contacto con animales estando enfermo, use una cubierta de tela para la cara y lávese las manos antes y después de interactuar con ellos.

-Si tiene el virus y su mascota se enferma, no la lleve a la clínica veterinaria usted mismo. Llame a su veterinario e infórmele que estuvo enfermo. Es posible que algunos veterinarios ofrezcan consultas a través de las redes sociales, u otros planes para ver a las mascotas enfermas, así su veterinario podrá evaluar a su mascota y determinar las medidas de tratamiento y cuidado de su mascota.

Cómo mantenerse sano entre los animales

Hasta el momento no hay evidencia que demuestre que los animales tienen gran incidencia en la propagación del Covid-19. Con base en la información limitada disponible hasta la fecha, el riesgo de que los animales transmitan el virus a las personas se considera bajo.

Sin embargo, como todos los animales pueden transportar gérmenes que pueden enfermar a las personas, siempre es recomendable adoptar hábitos saludables cuando está en contacto con mascotas u otros animales.

-Lávese las manos luego de estar con animales y manipular su comida, desechos o suministros.

-Practique buenos hábitos de higiene con su mascota y limpie sus desechos adecuadamente.

-Hable con su veterinario si tiene alguna pregunta acerca de la salud de su mascota.

-Tenga en cuenta que los niños de cinco años de edad o menos, las personas con sistemas inmunitarios debilitados y los adultos mayores son más propensos a enfermarse a causa de los gérmenes que transmiten algunos animales.