El jueves a las 17:00 horas

Convoca Familia de Mariana a una marcha para exigir justicia

Melissa Moreno Velázquez, hermana de la joven de 17 años de edad que desapareció el pasado 11 de diciembre y fue encontrada sin vida ayer, invitó a la ciudadanía a manifestarse pacíficamente por el asesinato de la estudiante de la preparatoria Emiliano Zapata

Antonio Olazábal

CULIACÁN.- Familiares de Mariana Moreno Velázquez, quien apareció sin vida el día de ayer en la Sindicatura de Costa Rica luego de estar desaparecida desde el 11 de diciembre, convocaron a una marcha el jueves a las 17:00 horas para exigir justicia para la joven de 17 años.

Melissa Moreno Velázquez, hermana mayor de Mariana, invitó a la sociedad a acompañar a la familia a protestar pacíficamente por el asesinato de la estudiante de la Preparatoria Emiliano Zapata. La cita es a las 17:00 horas en La Lomita para ir a la Catedral de Culiacán para exigir justicia para la joven.

"Me gustaría el apoyo para difundirlo, no hemos cerrado nada porque hemos estado aquí, pero estamos esperando realizar una marcha, obviamente pacífica, lo único que buscamos es que no quede ahí, que vean que seguimos tratando de que nos apoyen para resolver esto", llamó.

Melissa Moreno explicó que por el momento no tienen definidos los pormenores de la manifestación, pero esta se hará con la intención de que las autoridades sepan que Mariana no será olvidada, y quieren dar con los responsables.

"El plan es que sea el día jueves, posiblemente a las 5 de la tarde, y que salga de la Catedral, rumbo la Fiscalía, es pedirle el apoyo a la ciudadanía, y a las autoridades para que se esclarezca esto, para saber qué es lo que pasó, que sepan que seguimos ahí, y seguimos esperando respuesta"