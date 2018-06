Convoca la CNTE a paro definitivo - Noroeste

MOVIMIENTO

Convoca la CNTE a paro definitivo

Lo aplicarían a partir del lunes y el martes harán una manifestación en el Palacio de Gobierno de Culiacán

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación está convocando a un paro definitivo a partir del lunes y a una manifestación el martes en Culiacán, como medidas de protesta en contra de la reforma educativa.

Pilar Sáenz Muñoz, representante de la CNTE en Guasave, explicó que la exigencia es que se abra la mesa única nacional de negociación para establecer los puntos nodales que son la reinstalación de 586 trabajadores que fueron cesados al oponerse a la evaluación punitiva, abrogar la reforma educativa, el esclarecimiento y justicia para sus compañeros de Nochixtlán, Oaxaca, y la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Exigimos ante todo que la Secretaría de Gobernación abra de inmediato la mesa única nacional de negociación, nosotros no queremos que haya represión, exigimos cuanto antes una solución democrática, abierta, que deje algo aunque sea Peña Nieto de un mensaje a los maestros, ya basta de señalarnos como los únicos culpables del empobrecimiento pedagógico, cuando nosotros no proponemos los programas y no damos el financiamiento”, dijo.

En vez de atacar a los maestros, el Gobierno Federal debe invertir más en educación, ya que es uno de los países con peores financiamientos en la educación pública.

“Por eso el llamado es a manifestarnos este martes en Culiacán, donde habrán de acudir la mayoría de los compañeros que salieron insaculados para presentar el examen en noviembre, 6 mil fueron llamados a una evaluación punitiva”, expresó.

Sáenz Muñoz subrayó que lo peor del caso es que antes los maestros que debían evaluarse eran los que tenían de 6 a 20 años de servicio, pero ahora evaluarán hasta a los que tienen 40 años, como si esa evaluación fuera a cambiar el esquema educativo del país.

Román Rubio López, representante de la CNTE en el municipio de Sinaloa, manifestó que el Gobierno Federal está empeñado en llevar hasta las últimas consecuencias una reforma educativa que ni es reforma ni es educativa, sino laboral.

“Una reforma educativa debe de ser elaborada, acordada y consultada con los sectores que integramos el proceso de enseñanza aprendizaje, que son el alumno, los maestros y los padres de familia”, expresó.

A estas alturas de esa reforma impuesta ha sido desastroso, subrayó, porque la calidad de la educación no ha mejorado.

“El llamado es a manifestarnos este martes en Culiacán”.

Pilar Sáenz Muñoz

Representante de la CNTE en Guasave