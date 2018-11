Convocan famosos a latinos a votar en EU, este martes

Eugenio Derbez, Omar Chaparro, Alessandra Rosaldo y Mauricio Ochmann, entre otros, invitan a la comunidad a participar en las elecciones estadounidenses

Noroeste / Redacción

Eugenio Derbez, Omar Chaparro, Alessandra Rosaldo, Mauricio Ochmann, Aislin Derbez, Alex Syntek, entre otros famosos hicieron un llamado a la comunidad latina en Estados Unidos para participar en las elecciones de este martes.

El motivo principal de la convocatoria se debe a que en la anterior elección hubo un gran número de abstenciones de latinos y eso trajo consecuencias importantes que afectaron a la comunidad, se indicó en video de Instagram.

Eugenio Derbez mencionó en el video que él no podrá participar y esto se debe a que actualmente se encuentra fuera del país debido a sus proyectos laborales, publicó el sitio multimedios.com.

"Este 6 de noviembre hay elecciones en Estados Unidos. 14 millones de latinos no votaron en la elección pasada. Necesitamos tu voto, necesitamos tu voz. No solo para la comunidad latina en Estados Unidos, sino por lo que representa para todos los países latinos. Si como yo, no puedes votar o no vives en Estados Unidos, comparte este vídeo a alguien que sí pueda. Contamos contigo. #vota #vote", se lee en la red social.