Coparmex advierte, cambios en el gabinete estatal no son una decisión acertada - Noroeste

Coparmex advierte, cambios en el gabinete estatal no son una decisión acertada

“Vemos que es un claro rescate político, que no necesariamente puede ser en beneficio de Sinaloa; vemos que aparte de ser asunto político no abonaría porque no es de la decisión pública, afectaría creo con lo que ya se ha venido trabajando con los secretarios que estaban anteriormente”, señaló

Istar Meza

11/07/2018 | 7:01 PM Compartida 5 veces

Edna Lizeth Fong Payán Foto: Noroeste

Los cambios que se hicieron en el gabinete estatal no son una decisión acertada por parte del Gobernador Quirino Ordaz Coppel, advirtió la presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Edna Lizeth Fong Payán. “Vemos que es un claro rescate político, que no necesariamente puede ser en beneficio de Sinaloa; vemos que aparte de ser asunto político no abonaría porque no es de la decisión pública, afectaría creo con lo que ya se ha venido trabajando con los secretarios que estaban anteriormente”, señaló. Dijo que desde Coparmex Sinaloa se ha venido trabajando de manera coordinada con Martha Robles en la Secretaría de Desarrollo Sustentable, así como con Juan Habermann en la Secretaría de Agricultura y Ganadería, por lo que pueden probar que son personas eficientes y con honestidad. Reafirmó que consideran más que una gestión pública es un rescate político, porque de tratarse de una gestión pública se escucharían comentarios del trabajo de los secretarios. La líder empresarial refirió el Centro Empresarial no ha tenido acercamientos con los nuevos integrantes del gabinete estatal, sin embargo en Coparmex dan seguimiento continuo a los cambios, así como a los resultados que se esperan de los diferentes órganos de Gobierno.

