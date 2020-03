Coparmex aprueba el ‘día sin mujeres’, pero dice que en cada centro de trabajo debe analizarse

Valeriano Suárez Suárez reconoce que salvaguardar la vida de las mujeres debe estar en la agenda pública de los diferentes Gobiernos

Netzahualcóyotl Ceballos

MAZATLÁN._ La Confederación Patronal de la República Mexicana aprobó la campaña “El 9 ninguna se mueve”, la manifestación nacional programada para el 9 de marzo como un repudio a los feminicidios y violaciones a las mujeres de México.

Valeriano Suárez Suárez, consejero nacional del organismo, reconoció que salvaguardar la vida de las mujeres debe estar en la agenda pública de los diferentes Gobiernos.

Dijo sin embargo, que habrá centros de trabajo donde no se pueda prescindir de las mujeres, y es entendible.

“Los índices de impunidad y de violencia; homicidios y feminicidios en Mexico son muy elevados, impropios de un pais funcional, con instituciones y en pleno siglo 21, por ello me parece totalmente loable y entendible el paro de mujeres, oportuno para reflexionar y mostrar a las autoridades que el principal asunto de la agenda del gobierno debe de ser el establecimiento del pleno estado de derecho, empezando por salvaguardar la vida de nuestras mujeres”, dijo.

“Claro que para los empresarios, apoyar esta causa reviste implicaciones que deben de ser analizadas de manera particular y tomando en cuenta el papel que nuestras empresas juegan en la sociedad, preservando que los servicios en las actividades fundamentales se puedan mantener. Entendiendo que no se puede prescindir del trabajo que muchas mujeres realizan en muchas empresa, habrá quien pueda sumarse a la causa y quien no pueda. Eso es lógico y entendible”.

Suárez Suárez dijo que el estado de derecho y la condición fundamental de preservar la integridad de cualquier persona es la razón principal para vivir en sociedad y para la conformación del estado.

En Sinaloa, algunas empresas se han mostrado abiertas a respaldar la causa tolerando la inasistencia de sus trabajadoras, incluso algunas dependencias de Gobierno, mientras que otros no, argumentando la necesidad que sus trabajadoras se presenten como cualquier otro día.