Coparmex compara a AMLO con Santa Anna por T-MEC; 'si pasa mÃ¡s tiempo ceden istmo de Tehuantepec', dice

Esperemos que realmente no haya sorpresas en el tratado, Estados Unidos dice que el anterior era malísimo para ellos, pero resulta que ¡Ellos lo escribieron! y afectó a muchas de las industrias primarias del país. Sin embargo , aprendimos a jugar con esos dados cargados, y ahora que nos estábamos volviendo buenos para aprovechar sus reglas vienen y las cambian de nuevo diciendo tal cual niño en berrinche que así no vale y que si no hacemos lo que quieren, toman su pelota y van. Veremos como nos va. No sé si este señor es fifí o partidista, pero su punto de vista parece reflejar el de muchos empresarios del país.