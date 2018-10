Coparmex exigirÃ¡ auditar la Jumapag

Coparmex exigirá auditar la Jumapag

Nubia Puentes Llanos, presidenta del organismo, aseguró que a los consejeros de la paramunicipal no les informaron de la normalización de la nómina de los altos mandos

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- El Centro Empresarial de Guasave exigirá una auditoría a las finanzas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado para que se conozca lo que en realidad está sucediendo en la paramunicipal, dijo Nubia Yazmín Puentes Llanos.

La presidenta de Coparmex Guasave y consejera del organismo operador de agua, aseguró que no les informaron de la “normalización” de la nómina de los altos mandos de la Jumapag, como aseguró la gerente Paula Elena Gil Sandoval.

“En lo que se refiere al Centro Empresarial, lo que es Coparmex, estamos valorando solicitar que se le haga una auditoría a la Junta de Agua Potable para poder no llevarnos más sorpresas y que tampoco pase el tiempo, porque como experiencia nos ha quedado que al final se descubre que fulanita administración en tal año no hizo o dejó de pagar, pero al final nadie tiene la culpa, no hay a quién se le juzgue por esto que no están haciendo bien”, señaló.

Noroeste reveló que de febrero de 2017 a la fecha algunos funcionarios de confianza de la Jumapag que ostentan jefaturas de área o gerencias, han tenido aumentos salariales de hasta el 73 por ciento en algunos casos, pese a la aguda crisis financiera por la que pasa el organismo.

La gerente general, Paula Elena Gil Sandoval, aclaró que no se trataba de aumentos salariales, sino de una “normalización” de la nómina, ya que anteriormente se pagaba lo mismo, pero una parte salía a través de compensaciones.

Puentes Llanos sostuvo que la Jumapag se ha manejado con mucha opacidad, sin informar a los consejeros cómo se aplican los recursos, por ello es que solicitarán que se transparente toda la información.

“El tema de la manera como nos han entregado la información al consejo ha sido algo que se ha cuestionado no nada más por Coparmex, por los demás consejeros también”, dijo, “queremos saber cómo están pagando nómina, el manejo que le han dado a la cobranza, qué se hace con ese recurso”.

La consejera de Jumapag sostuvo que es necesario solicitar una auditoría antes de que la situación de la paramunicipal se complique aún más de lo que ya está.

Enfatizó que a la exigencia de transparencia y cuentas claras en el manejo de la Jumapag se debe sumar la sociedad, porque es un tema de interés general, porque de por medio está el servicio que se presta.