COPARMEX invita a sus 36 mil socios a sumarse al Paro Nacional #UnDíaSinMujeres

Noroeste / Redacción

24/02/2020 | 09:07 AM

La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y sus 65 Centros Empresariales se sumaron y solidarizaron con la iniciativa de exigencia nacional de #UnDíaSinMujeres #UnDíaSinNosotras, por lo que recomendaron a sus más de 36 mil empresas socias de todo el país, "a respetar y garantizar la voluntad y libertad de las mujeres que decidan ausentarse de sus labores el 9 de marzo y sumarse al Paro Nacional, que tiene como objetivo concientizar sobre la importancia de las mujeres en nuestra sociedad y exigir un alto a la violencia de género".

"En la COPARMEX reconocemos el grave problema que viven las mujeres mexicanas, y por ello, quienes decidan unirse al Paro Nacional #UnDíaSinMujeres #UnDíaSinNosotras, contarán con el respaldo institucional para hacerlo, ya que de forma permanente hemos tenido el compromiso de promover la inclusión e igualdad de oportunidades para todas y todos", indicó el organismo nacional empresarial a través de un comunicado.

"En días pasados, en la Confederación Patronal compartimos a nuestros 36 mil socios un decálogo por la inclusión y la igualdad de género en lo laboral, empresarial y económico. De igual forma presentamos 10 acciones para hacer frente de una vez por todas al feminicidio y a la violencia de género", recordó la COPARMEX.

"Hacemos un llamado para que a través del silencio e inacción de este Paro Nacional #UnDíaSinMujeres #UnDíaSinNosotras, se escuche la voz y la exigencia femenina más fuerte que nunca. Para que de la parálisis y los discursos pasemos de una vez por todas a la acción, promoviendo un México seguro e igualitario para todos", insistió la COPARMEX.

"En la Confederación Patronal asumimos nuestra responsabilidad para garantizar centros laborales seguros e igualitarios, por ello reiteramos nuestra recomendación a las más de 36 mil empresas socias de todo el país, a sumarse al Paro Nacional #UnDíaSinMujeres #UnDíaSinNosotras, permitiendo la ausencia del sector laboral femenino durante el 9 de marzo, manteniendo goce de sueldo y sin ninguna repercusión", abundó la Coparmex.

El organismo patronal recomendó a sus empresas socias, que por su giro o servicio les sea "imposible mantener su operación sin el sector laboral femenino", podrían permitir que sus colaboradoras se unan de forma libre al Paro Nacional #UnDíaSinMujeres #UnDíaSinNosotras, "mediante el uso del color morado en sus prendas de vestir durante este día. Además, podrían promover alguna plática, taller o acto conmemorativo en el centro de trabajo".

"En la COPARMEX nos sumamos a este reclamo por la seguridad y la igualdad; y expresamos nuestro compromiso para atender nuestra responsabilidad en la empresa. El reclamo y la exigencia que a través del silencio se escuchará más fuerte que nunca durante el Paro Nacional #UnDíaSinMujeres #UnDíaSinNosotras, es un llamado urgente al que todos, como sociedad, debemos atender", finalizó el comunicado.

El 21 de febrero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que la derecha y los conservadores están detrás de la convocatoria “¡El nueve ninguna se mueve! #UnDíaSinNosotras”, paro nacional promovido de forma original por el colectivo feminista veracruzano Brujas del Mar, para que ninguna mujer realice actividades laborales o sociales el 9 de marzo.

“Las mujeres son libres de manifestarse, nuestro gobierno garantiza el derecho a disentir, a la manifestación, pero mucho ojo porque ahora los conservadores ya se volvieron feministas. De repente, el Reforma y todos los medios conservadores”, dijo el presidente desde su conferencia de prensa matutina en La Paz, Baja California Sur.

“Desde luego nosotros tenemos que garantizar las libertades. Si es un paro de las mujeres, están en su derecho. Si es una movilización. Lo que resuelva, con absoluta libertad. Eso también es lo otro, no somos iguales, no somos autoritarios, no reprimimos”, abundó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Entonces, están en libertad las mujeres de manifestarse. No hay censura, libertades plenas, a trabajadoras del Gobierno, a todas las mujeres, nada de que como era antes en los tiempos del neoliberalismo autoritario. Si te manifiestas te descuento el día, si protestas te ceso, te castigo”, abundó el político tabasqueño.

“¿Cuántos maestros y maestras cesadas porque se opusieron a la reforma educativa? ¿Y qué decían los conservadores? Que estaba muy bien, porque los maestros eran rijosos, alborotadores, los maestros y las maestras, que no trabajaban. Esa era la campaña, de los que ahora están promoviendo soterradamente este movimiento, no todos, ni todas, pero para enfrentarnos, para afectar al Gobierno”, insistió el mandatario nacional.

“Claro que está la derecha metida, los conservadores. Así como hay mujeres que por convicción y de manera libre, protestan y lo van a seguir haciendo, así también hay oportunistas. Estoy viendo que hasta los partidos, por respeto no voy a decir qué partidos, pero, ¡se pasan!”, criticó López Obrador la convocatoria para un paro nacional contra la violencia de género y los feminicidios cometidos en el país.

El objetivo de la convocatoria al Paro Nacional #UnDíaSinMujeres, es demostrar la importancia de la mujer en la sociedad actual, por lo que se les pide que ese lunes no vayan a trabajar, a las escuelas, o bien, que no carguen gasolina, ni vendan mercancía, compren en supermercados o paguen en establecimientos.

En caso de que por algún motivo las mujeres no puedan unirse al paro nacional por la naturaleza de sus actividades laborales, se les pide vestir de negro o morado, o llevar un moño negro cerca del corazón, como un símbolo de luto por las mujeres que han sido víctimas de la violencia machista.

A esta convocatoria se han sumado otros colectivos feministas, escuelas, universidades, artistas, celebridades y establecimientos comerciales, así como instituciones partidos y asociaciones políticas.