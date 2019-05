Coparmex llama a blindar empresas familiares ante inminente entrada de impuesto a herencias

El 90% de los negocios en México que generan empleo y producto interno bruto son operadas por familias, a quienes se recomienda establecer buenas prácticas de gobierno corporativo para evitar conflictos y protegerse de riesgos, dice el especialista Guillermo Cruz

Sibely Cañedo

28/05/2019 | 12:29 AM

En México, el 90 por ciento de las empresas son estructuras familiares y contribuyen con el 77 por ciento del Producto Interno Bruto, por lo cual es vital para la economía nacional cuidar a las empresas y a las familias, expuso Guillermo Cruz, socio director de Asesores de Consejo y Alta Dirección (ACAD) y Board Solutions LLC.

"México depende de sus empresas y depende de sus familias para ser fuerte, y si no las protegemos no podremos generar crecimiento", resaltó al ofrecer una plática a socios de Coparmex en su desayuno mensual de networking. Además de citar estadísticas oficiales, habló de los riesgos que enfrentan actualmente este tipo de empresas, al no instrumentar buenas prácticas de sucesión generacional y de gobierno corporativo.

Un tema preocupante es la alta posibilidad de que se apruebe en México la Ley de Donaciones y Herencias, que grava estos conceptos con el 35 por ciento, lo cual puede resultar contraproducente cuando el legado familiar es una unidad económica, que si no está blindada legalmente puede colocarse en peligro de desaparecer.

Es por esto que el consultor Guillermo Cruz recomendó tomar medidas preventivas.

"Las empresas tienen algunos caminos. Uno es precisamente hacer la donación a los hijos, otra es cuidar a través de un fideicomiso, que se reserven los derechos de dominio y del usufructo; otra es crear un seguro de vida con el que se pague el impuesto, lo cual es triste pero finalmente es un procedimiento que se utiliza en Estados Unidos y otras partes del mundo", explicó.

Para el especialista, la alternativa más viable es la conformación de un fideicomiso de control patrimonial accionario, al que describió como un procedimiento sencillo y de bajo costo, considerando que este mecanismo también protege a las empresas de ser afectadas por problemas personales o conflictos familiares.

Para recapitular, recordó que el Impuesto a las donaciones y herencias es un mecanismo acordado por la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económicos (OCDE), que persigue el objetivo de contribuir a la distribución equitativa de la riqueza a nivel mundial y abatir la pobreza con el paso de las generaciones, el cual ya es aplicado en casi todos los países miembro.

"En México, está listo el anteproyecto de Ley, el grupo político de Morena lo ha impulsado por cerca de 12 años, pero no entró por el aviso del Presidente (Andrés Manuel López Obrador) de que no habría más impuestos este año", recordó.

Sin embargo, considera que es muy probable que el tema sea retomado en el 2020, así que exhortó a los empresarios a estar preparados para enfrentarlo.

Así como este tema, habló de cómo planear la sucesión generacional en las empresas familiares, sean grandes o pequeñas. Desgraciadamente, apuntó, el 80 por ciento no lo hacen y más del 70 por ciento quiebran después de la muerte del dueño o fundador.

En suma, aconsejó a los accionistas a establecer reglas claras a través de un gobierno corporativo y buenas prácticas para evitar que las empresas familiares se vean obligadas a cerrar, y a dejar de generar empleos y derrama económica.