Coparmex pide olvidar ya el NAIM y discutir el futuro

Andrés Manuel López Obrador visita la base militar de Santa Lucía y promete que estará lista en tres años

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo/EFE).- El Presidente electo Andrés Manuel López Obrador difundió este día un video en el que realiza una visita de trabajo en la Base Militar de Santa Lucía, en donde se construirá un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México.

El video es difundido justo cuando el mayor sindicato de patrones de México ha pedido trascender la discusión sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), ya cancelado, y empezar a debatir sobre el futuro del país.

“Estamos aquí en la Base Militar de Santa Lucía, ya nos pusimos de acuerdo para la construcción de dos pistas y mantener al mismo tiempo la pista militar. Se mantendría esta pista que es la existente para el Ejército y se van a construir estas dos”, dijo el Presidente electo, acompañado de futuros funcionarios y de militares, sobre un vehículo del Ejército mexicano.

“Vamos a tener las dos pistas del actual aeropuerto y tres, o sea cinco pistas y las vamos a tener a mitad del sexenio. Mi compromiso es que la vamos a tener en tres años y nos vamos a ahorrar 100 mil millones de pesos”, agregó.

López Obrador se refirió a los resultados de la consulta del NAIM en donde la opción ganadora fue Santa Lucía: “No cabe duda de que el pueblo es sabio, tiene un instinto certero, sabe lo que conviene, por eso lo más grande que hay en la política es la democracia. El gobierno del pueblo y para el pueblo”.

En el recorrido por la Base Militar estuvo acompañado de Luis Crescencio Sándoval próximo Secretario de la Defensa Nacional, Javier Jiménez Espriú, futuro Secretario de Comunicaciones y Transportes, así como especialistas en aeronáutica.

Hoy, el mayor sindicato patronal de México dijo que la sociedad debe olvidar la polémica en torno a la cancelación del aeropuerto de Texcoco y centrarse en la evolución o regresión del país con la llegada del izquierdista López Obrador a la Presidencia. Así lo expresó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

“No podemos pasarnos discutiendo el futuro del aeropuerto, no porque sea menos importante. Pero sí tenemos que pasar mucho tiempo discutiendo el futuro del México que queremos”, apuntó el representante del organismo en Ciudad de México, Jesús Padilla, en la inauguración del Encuentro Empresarial 2018.

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, coincidió en su discurso en que México debe mirar hacia adelante y, en un momento de “transformación”, evaluar el futuro que quiere.

“Pero como toda transformación cuando implica un cambio de época, puede conducirnos a una evolución que garantice una mejor nación o a regresiones”, señaló De Hoyos.

A lo largo de su mensaje, el presidente de la Coparmex no hizo referencia al aeropuerto pese a ser el primer empresario en posicionarse en contra de la cancelación del multimillonario proyecto tras una consulta ciudadana impulsada por López Obrador a finales de octubre.

De Hoyos destacó que la nación latinoamericana está en un proceso de cambio, que calificó de “una verdadera transición a la democracia”, mucho más participativa para la ciudadanía, tras el triunfo del líder izquierdista en los comicios del pasado 1 de julio.

Subrayó que hay retos y oportunidades para “forjar” el destino de país.

Entre los retos, habló de evitar que la “transformación” que se impulsará desde el Gobierno derive en autoritarismo, corrupción, violación del Estado de Derecho, impactos económicos negativos o el resurgimiento de un partido único.

“Pero aunque existen estos retos también hay grandes oportunidades. Depende de lo que hagamos en la sociedad y cómo forjamos esta transformación hacia la democracia participativa plena”, puntualizó.

Reconoció que se ha de mejorar la cultura salarial para que la economía dé “mayores rendimientos a más miembros de nuestra colectividad” y pidió “equilibro” en las finanzas públicas.

Finalmente, pidió que se mantengan las leyes y avances logrados en anteriores Gobiernos, pese a ser de distintos colores políticos.

De lo contrario, “sería una tragedia para este país”, agregó De Hoyos, quien recordó a los empresarios reunidos que tienen una “gravísima tarea y una gravísima responsabilidad”.

Con el título “¡A participar! El necesario e impostergable compromiso de la sociedad civil”, este encuentro empresarial contará con la presencia de figuras de talla internacional como el ex primer ministro británico Tony Blair o el ex secretario general de la OTAN y ex Ministro español Javier Solana.

La Coparmex es un organismo empresarial independiente que reúne más de 36 mil empresarios que representan 30 por ciento del PIB y generan más de 4,8 millones de empleos formales en todo México.