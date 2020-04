Coparmex pide que prÃ³rrogas de impuestos no se queden en el sector hotelero

Coparmex pide que prórrogas de impuestos no se queden en el sector hotelero

Edna Fong Payán Mencionó que los empresarios ligados al turismo no son los únicos afectados por la pandemia del Covid-19, llamó al Gobernador del Estado a que dé cuentas claras de cómo se están otorgando estas prórrogas, pidió transparencia

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ La Confederación Patronal de la República Mexicana pidió a Quirino Ordaz Coppel, Gobernador del Estado, que las prórrogas de algunos impuestos no solo se quede en el sector hotelero, sino que se amplíe a otros giros que también se están viendo afectados por la pandemia del Covid-19.

El pasado 1 de abril el Gobierno del Estado informó que todos los hoteleros de Sinaloa quedarían exentos de pagar el impuesto de hospedaje, esto a causa del impacto del Covid-19 en la entidad.

Edna Fong Payán, Presidenta de Coparmex, detalló que ve positivo que el Ejecutivo estatal se empiece a preocupar por los empresarios, pero opinó que esto se debe ampliar a todos los sectores, no a uno solo, como lo es el hotelero.

"Vemos pues bien que el Gobierno del Estado se haya empezado a preocupar por apoyar a los sectores productivos, sin embargo, no vemos claro un plan a seguir en el concepto de economía, no se ve claro un plan estratégico donde se integren todos los giros, no un solo sector", mencionó.

La empresaria reconoció que el sector hotelero es de los más afectados por esta pandemia, pero también de igual manera el restaurantero está enfrentando una severa crisis, por lo que se deberían dar algunos apoyos a este giro en la entidad.

"Yo he comentado en anteriores ocasiones que son los giros primeramente afectados, asimismo los restaurantes, sin embargo se ve el apoyo hacia este gremio (hotelero) ahorita todavía está el restaurantero que es el primer afectado en esta cadena que tenemos de afectación precisamente", señaló.

Fong Payán llamó al Gobernador del Estado a dejar claras las reglas para apoyar a los empresarios, ser transparente al respecto.

"Lo que sí nosotros solicitamos es un plan integral y el apoyo para todos los sectores por igual, vemos bien que se le haya otorgado este apoyo al sector turístico, lo vemos como un primer paso, sin embargo sí queremos que se presente un plan estratégico con los apoyos que ya estamos solicitando también por parte de intercamaral", detalló.