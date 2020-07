Coparmex Sinaloa exhorta a los empresarios a adaptarse a nuevos patrones de consumo

El centro empresarial advierte que la innovación, la creatividad y la tecnología son aspectos a los que tienen que someterse rigurosamente los negocios de cara a esta nueva realidad

Istar Meza

La supervivencia de cada unidad económica es el primer y más grande desafío al que se enfrentan las empresas, y para ello los grandes retos son la adaptación a los nuevos patrones de demanda y consumo, advierte el Centro Empresarial de Sinaloa, a través de una conferencia de prensa virtual.

La presidente Edna Lizeth Fong Payán dijo que, los pilares más importantes en la recuperación, consolidación y prosperidad de las Empresas en esta próxima Etapa “Post-Coronavirus” son la innovación, la creatividad y la tecnología, aspectos a los que tienen que someterse rigurosamente los negocios de cara a esta nueva realidad.

“Se está viviendo un escenario muy incierto, ahorita las empresas no sabemos, los nuevos patrones de consumo son muy cambiantes, ese es otro de los retos que traemos. Las empresas que no estén con la tecnología, que no estén incursionando en las plataformas digitales son los desafíos que tenemos que enfrentar como empresas, subirnos a estas plataformas para llegar a estos consumidores”, detalló.

Dijo que hay empresarios que piensan que con solo reaperturar todo volverá a ser como antes; sin embargo, es una forma de pensar que se tiene que cambiar, porque los patrones de consumo y de venta ya cambiaron, por lo que se deben conocer para aterrizar y renovar los modelos de negocio.

“Tenemos que hacer una reinvención dentro de nuestras empresas”, destacó.

La empresaria advirtió que la reapertura en sí misma no conlleva a una reactivación económica inmediata, ya que el consumidor juega un papel muy importante, de ahí que el sector empresarial debe considerar que un importante segmento de la población aún tiene mucho temor de salir de casa por la posible exposición al virus y contagiarse de la enfermedad.

Fong Payán dijo que la recuperación de la confianza para salir seguros es un proceso que llevará algún tiempo; además, muchos trabajadores y empleados han visto disminuidos sus ingresos, ya sea por la pérdida de sus puestos de trabajo, o por la reducción de sus salarios.

Destacó que en el caso de los micro, pequeños y medianos empresarios también han sufrido una caída en su poder adquisitivo debido a la baja demanda de sus productos y servicios, y en algunos casos, al cierre de sus propios negocios.

Fong Payán añadió que la incertidumbre existente sobre la evolución de la pandemia y de la economía es otro factor importante que está frenando el consumo, ya que, al no tener una visión clara del futuro próximo, las personas tienden a ser más cautelosas y cuidadosas con su gasto y con la adquisición de nuevos compromisos financieros.

Detalló que como consecuencia del cierre temporal por más de tres meses de muchas de las empresas en el Estado, y de la fuerte caída en los ingresos de muchas más, la supervivencia de miles de unidades económicas en la entidad está gravemente amenazada, sin alguna expectativa de apoyo, empatía y flexibilidad de ningún tipo de autoridad.

“Estamos plenamente conscientes que en estos momentos la prioridad es conservar la salud y la vida humana; no obstante, las consecuencias económicas y sociales que estamos presenciando hoy en día son igualmente graves, si no es que peores, como el cierre de muchas micro, pequeñas y medianas empresas, un desempleo creciente, así como la agudización de la delincuencia y la violencia social”, advirtió.

Dijo que a unos días de haberse autorizado la reapertura de los centros de trabajo, aún se ven muchos negocios que permanecen cerrados, algunos de ellos por falta de recursos para reabrir al público, otros por los costos adicionales de implementación de los protocolos sanitarios, y otros más quizá por la posibilidad de cerrar de manera definitiva.