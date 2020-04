Coparmex Sinaloa manifiesta desacuerdo con el Acuerdo por Sinaloa

El Centro Empresarial rechaza la posibilidad de endeudamiento, ante la falta de transparencia de los recursos por parte del Gobierno

Istar Meza

CULIACÁN._ El centro empresarial de Sinaloa manifiesta desacuerdo con el "Acuerdo por Sinaloa" que se difundió, en el que se solicita una reasignación de presupuesto o un crédito por parte del Gobierno estatal.

Edna Lizeth Fong Payan señala en conferencia de prensa y a través de un comunicado de prensa, que Coparmex Sinaloa manifiesta un categórico rechazo a la posibilidad de endeudamiento.

Refiere que el Gobierno del Estado no mantiene claridad ante su situación financiera, por lo que no está de acuerdo con Coparmex Norte y Coparmex Sur, de servir como aval moral u otorgar un cheque en blanco para que se endeude la entidad, ya que no se cuenta con un conocimiento transparente de cómo se aplicaría, operaría y destinaría el recurso.

Destaca que el Congreso local tenía suspendida la Cuenta Pública del año 2018, por el señalamiento de múltiples irregulares por parte del Gobierno; en este sentido, Coparmex Sinaloa considera que existe una alternativa más viable y de rápida operación, como lo es la reasignación parcial del presupuesto para el año 2020 por un monto determinado por el Estado de acuerdo a las necesidades.

"Lo que nosotros pedimos es que se reasigne un presupuesto de partidas que no son elementales, como es el caso de los rubros de gastos de servicios personales, de materiales y suministro, así como de servicios generales, o como el de los eventos que se hacen, para que se dirija a un fondo para la atención de la consecuencia sanitaria y económica ocasionada por la pandemia, y para liquidar el pago de los proveedores del Estado", señala.

Fong Payán dice que ya estuvieron en pláticas con los legisladores locales, quienes aseguran viabilidad en la asignación de recursos, según los 6 mil 909 millones de pesos de Gasto Público aprobados a inicio de año, así como los 800 millones de pesos que se asignaron por parte de la federación.

Señala que al no haber transferencia de las necesidades y del recurso con el que se cuenta de momento, no se tiene la información de cuánto se necesita para solventar la situación actual de salud y empresarial; sin embargo, solo para afrontar la situación empresarial, se hizo una solicitud en crédito por 250 millones de pesos.