CORAZÃ“N DE MUJER: De cara a 2019

CORAZÓN DE MUJER: De cara a 2019

.

Angelina Zamudio

Estoy aquí, de frente a 2019. Decidida e indecisa. Fuerte y vulnerable. Segura y temerosa Soñadora y comodina. Organizada y desordenada. Sabia e ignorante. Es decir, un manojo de emociones encontradas. Que haya cambiado el año

no significa que yo haya cambiado automáticamente. Ni soy más delgada ni tengo mejor condición física, ni soy más disciplinada.

¿Entonces? Hace tiempo que entendí que cambiar de año no me cambia en automático, ojalá! Pero cambiar de año sí

me trae una renovación del ánimo. Me obliga a revisarme, a bucear en mi interior y reconocerme de nueva cuenta. Encontrarme con algún asunto no superado del todo, pero en otro nivel; con una meta no

concluida pero encaminada; con un hábito que aun no cambio, pero ya hecho consciente y con varios intentos. Y así sucesivamente hago mi lista.

Realizo otra en la que me he puesto varias palomitas que significan “logrado”; curiosamente, son cosas que me parecían imposibles de lograr y sobre las que trabajé sin grandes expectativas pero que cuando menos pensé

las cumplí. Eso sí me pone orgullosa de mí misma. Una tercera lista son las cosas que nunca se movieron, como andar en bicicleta, por ejemplo. En el tintero encontré algunas, no muchas, porque desde hace años

evito hacer listas largas. Sin embargo, son pendientes que debo atender..La cuarta lista es una amalgama entre las tres anteriores y cosas nuevas. Procurando que sean realistas y comprensivas con mi propio ser. Esta sería mis metas para el presente año.

Así pues para ello necesito querer lograrlo, creer que puedo, y dar pasos cada día, disfrutando el proceso y retomando el camino cuando me salga de él.

Planear es otro requisito y la acción la joya de la corona.

Un punto importante que ayuda mucho, es saber “para qué” quiero lograr o superar tal cosa. “Cómo me veo cuando lo logre, cómo me sentiré”: es otro ingrediente que agregar, lo que me lleva a visualizarme.

Soñar sin miedo; planear con seguridad, actuar con decisión y flexibilidad para cambiar lo necesario.

Les deseo que logren todo lo que de ustedes dependa este nuevo año. Que disfruten el proceso; que se premien por cada pequeño logro; por permitirse crecer, por desprenderse de los hábitos que les impiden continuar.

Por mi parte, me quedo trabajando mis listas. Están muy interesantes y me llena de emoción revisar mi propia historia, como sea que sea, soy mi propia heroína. Para reflexionar¿Qué espero lograr en 2019 y para qué?