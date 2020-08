Córdova acepta que el INE podría abrir el caso de la campaña 2012 de EPN; hay que ver pruebas, dice

El titular del INE adelantó que el instituto podría reabrir una investigación por los gastos hechos por el PRI en 2012, durante la campaña electoral del expresidente Enrique Peña Nieto otros diputados y senadores del partido.

Sinembargo.MX

Ciudad de México,agosto (SinEmbargo).– El Instituto Nacional Electoral (INE) podría reabrir una investigación por los topes de campaña del Partido Revolucionario Institucional (PRI) registrados en 2012, año en el que Enrique Peña Nieto ganó la Presidencia de México, dijo hoy Lorenzo Córdova, Consejero Presidente del órgano electoral.

El funcionario se refirió esta tarde al rebaso en el tope de gastos del PRI en las elecciones de 2012 y los señalamientos que, según declaraciones de la Fiscalía General de la República, ha hecho Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, sobre sobornos usados durante el proceso electoral.

Lorenzo Córdova recordó que la elección presidencial del 2012 fue administrada por el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) que tenía un marco legal distinto, por lo que el INE tendría que analizar si hay elementos nuevos para iniciar una investigación.

“Lo que hace al rebase de los topes de gasto de campaña hay que recordar que el marco legal era distinto y encantes, al tratarse de campañas presidenciales junto con campañas de diputados y senadores, lo que hizo el partido que ganó esa elección, el PRI, fue diseminar todos los gastos de la campaña presidencial y provocar en las otras campañas el rebase de casi 200 topes de campaña”, expuso en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula.

“Evidentemente no se presentaron ninguna de las que parecen ser pruebas, aunque no queda muy claro qué pruebas son respecto a las que la FGR se acaba de allegar respecto a este personaje, Lozoya, y por supuesto, si hay alguna prueba que tenga que ver con alguna cuestión electoral debería turnarse de inmediato a la autoridad competente (el INE) para ver si no ha prescrito alguno de los delitos y eventualmente poder reabrir el caso”, agregó.