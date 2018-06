Corea considera que México tendrá ventaja con altas temperaturas - Noroeste

FUTBOL

Corea considera que México tendrá ventaja con altas temperaturas

El duelo entre asiáticos y mexicanos será este sábado a partir de las 9:00 horas de Sinaloa

Noroeste / Redacción

ROSTOV._ Los 36 grados que ronda la temperatura en la sede del Corea-México serán factor clave para el partido, pero más a favor del Tricolor, según el entrenador de los asiáticos, Shin Tae-Yong.

El clima figura como un aspecto a considerar, ya que Corea podrá notar más el cambio, pues su sede de concentración en Rusia es San Petersburgo, la ciudad más fría de Rusia 2018, donde hace unos días el frío llegó a ser de aproximadamente 10 grados.

“El factor determinante para mañana (este sábado) creo que seguramente será el clima, creo que tendrá repercusión importante y creo también que para la Selección de México el clima juega a su favor”, consideró este viernes el DT.

“Están habituados a climas más cálidos, a temperaturas más elevadas, luego también jugaron algunos amistosos en Estados Unidos y cuando el sol brillaba, México jugaba bien, no parecía importarles”.

Pero el calor no solo será físico sino también en cuanto al aliento. Miles de mexicanos han viajado los últimos días de Moscú a Rostov, algunos con trayectos en tren de 15 horas, o algunos el doble si llegan de otras ciudades.

El calor en esta ciudad es notorio por ser una de las ciudades más al sur de Rusia, aunque no tanto como Sochi o Krasnodar. De cualquier modo la humedad es alta porque está a orillas del Río Don, y a unos 100 kilómetros de la frontera con Ucrania.

“Hace mucho más calor de lo que esperábamos y lo podemos sentir, creo que hay una diferencia de unos 15 grados en comparación con nuestra anterior sede, así que nuestros jugadores van a tener que acomodarse a esta temperatura. Afortunadamente, a las 6 empieza la brisa y el viento y cuando se pone el sol creo que la temperatura mejora”, agregó Tae-Yong.

Más allá de ese tema, el timonel celebró que el presidente coreano, Mun Zhe Ying, tiene contemplado asistir al partido de este sábado.

“Lo he leído en los periódicos pero la verdad es que no sé nos ha confirmado el detalle, no sabemos cómo nos seguirá, pero el simple hecho de que venga será motivo ánimo para los jugadores”, añadió. (Tomada de Medio Tiempo)