Corky Siegel comparte en MazatlÃ¡n sus sueÃ±os

Corky Siegel comparte en Mazatlán sus sueños

Revela secretos de su vida artística, acompañado de Angélica Aragón, en el TAP

Héctor Guardado

12/02/2020 | 12:30 AM

Fue un niño que siempre soñó con cosas maravillosas, ideas y esperanzas flotaban a su alrededor como copos de algodón que sueltan los árboles en primavera, cada uno de sus anhelos definieron un arduo trabajo y con un poco de suerte se convirtieron en realidad.

Después de un concierto dominical, en el que el Teatro Ángela Peralta, lleno de sus seguidores, lo aclamó, el conocido blusista ofreció un espectáculo, en el que la actriz Angélica Aragón fue la narradora de la vida de un idealista que trabajó duro, para que su música llenara de ilusión a quien la escucha.

El intérprete de armónica y piano y autor de letras de canciones mencionó que nunca en público había compartido episodios que marcaron su vida.

El carisma de la actriz, heredado de su padre, José Ángel Espinoza Ferrusquilla, se puso en evidencia sobre el escenario, pero también su capacidad como actriz, cada oración y cada frase las cargó de emoción sincera, entablando una estrecha comunicación en inglés y en español con el auditorio.

A cada revelación de la actriz, en las pantalla del fondo del escenario aparecía una imagen de Corky niño, en brazos de sus padres, vestido de vaquero en su natal Michigan, adolescente soñando en su salón de clases y en su adolescencia, en su época de universitario tocando en el bar, Pepper lounge, era para gente de color de Chicago, en donde conoció y escuchó a los mejores intérpretes de blues del mundo como Muddy Waters, de quienes aprendió lo mejor y definieron el futuro de aquel joven que se estaba abriendo camino en el mundo de la música.

En ese bar lo descubrieron James Rado y Gerome Ragni, que dos años después de haberlo conocido estrenaron en Broadway el exitoso musical Hair.

En 1968 era un momento en el que se experimentaba con nuevas formas de ofrecer la música, era un momento de inclusión y el rock, el jazz y el blues encontraron lugar en los espacios dedicados a la música culta.

El director de la Sinfónica de Chicago Seiji Osawa contactó a Corky Siegel para que tocara Tres piezas para banda de blues y orquesta sinfónica de William Russo, concierto que grabó la compañía dedicada a la música de alta cultura, Gramophone, ese fue uno de los momentos emblemáticos de su carrera.

Cada una de las emocionantes vivencias del cantautor fueron acompañadas de una canción, inició con una improvisación de armónica, con la que surgió de la oscuridad al escenario, arrancando el primer aplauso del público, Am I wrong about you? dibujó la atmósfera sonora en la que el músico descubrió el blues.

Con Southwest coast blues y Deja vou recordó los años en que el amor y la paz lo llenaron todo de esperanza.

Una escena emotiva e imborrable fue cuando Ángélica mencionó que le hubiera encantado que hubiera conocido a su papá, que también había sido un soñador que trabajó mucho para que lo que añoró se convirtiera en realidad.

Fue cuando se mostró en la pantalla una foto de Siegel con Ferrusquilla, y Angélica recordó que compuso un twist al que le puso el nombre de Las arrugas y que tuvo éxito en algunos países de Sudamérica.

En ese momento, él empezó a tocarla y ella a cantarla, fue uno de los momentos mágicos de la noche.

Al finalizar en un exquisito ambiente de media luz y una sofisticada y minimalista decoración, creada en el lobby del teatro, por Raúl Rico, se sirvieron exquisitos canapés y vinos de mesa, para que el público pudiera compartir un momento con los dos artistas que llegaron a platicar con todos los que se acercaron a ellos, en una noche de luna llena, iluminada por la música de Corky Siegel y la actuación de Angélica Aragón.