Corky Siegel comparte su vida secreta en MazatlÃ¡n

Corky Siegel comparte su vida secreta en Mazatlán

Fusionan concierto musical, proyecciones de recuerdos del artista y la crónica de Angélica Aragón, en el TAP

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ Con un gran repertorio musical y en un ambiente íntimo, celebrado en el Teatro Ángela Peralta, se realizó la velada La vida secreta de Corky Siegel, en la que cientos de espectadores conocieron a detalle los momentos más importantes de la carrera musical del originario de Chicago.

Esta fusión entre concierto musical, proyecciones que remontaban recuerdos del artista y la crónica de Angélica Aragón, fue del agrado del público, que despidió la velada con una gran ovación de pie.

Durante el concierto, Corky se entregó en cuerpo y alma al interpretar melodías con la armónica, piano, así como su melódica voz, piezas que fueron coreadas y aplaudidas por los asistentes.

El repertorio de la noche se conformó con piezas como una improvisación con la armónica, Am I wrong about you, Southwest coast blues, De ja vous, You don’t have to go, de Jimmy Reed y Mellow Down Easy, inspiración de Willie Dixon.

Al final, el público y artistas sostuvieron un alegre convivio con un coctel en el lobby del Teatro Ángela Peralta, evento al cual asistieron personalidades como Alfonso Lizárraga, director de Banda El Recodo, intelectuales del puerto y cientos de personas de la comunidad extranjera.

El evento se realizó dentro de la Temporada Gordon Campbell 2020, gracias al interés del Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, a la actriz Angélica Aragón y al Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte, dirigido por José Ángel Tostado Quevedo, quienes en conjunto acordaron una estrategia para promover el arte y la cultura de Mazatlán.