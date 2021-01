Cornean a Perla Negra en el Torneo de Baloncesto de Segunda Fuerza

Bulls se impone por 54-37 con 19 puntos de Diego Carrillo

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ El conjunto de Bulls doblegó con autoridad 54-37 a su similar de Perla Negra, en acciones del rol regular del Torneo de Baloncesto de Segunda Fuerza “I. H. Organic Fruits-Sportwey”, cuya sede es la cancha de Casa Hogar de la Colonia Constitución.

La dupla de Diego Carrillo y Carlos Verde encabezó a los astados con jornadas de 19 y 13 unidades, respectivamente.

Del lado de los derrotados contestaron Raúl López con 21 y Loar López añadió 9.

Ingeniería Osvel se impuso 62-59 a Capitanes MZT, con 24 unidades de Pedro Figueroa y 13 de Arath Sarabia.

Respondieron por los caídos Rodrigo Estrada con 14 y Alfredo Romero totalizó 12.

Taller de Hamburguesas superó 51-46 a Leones. Ángel Rodríguez fue el mejor anotador de los hamburgueseros con 18 y Francisco Ruiz sumó otros 16, mientras que por los melenudos Rodolfo González tuvo 17 y Sergio González agregó 8.

Femenil

Las chicas de Básquet Doll doblaron 56-21 a Escuela Pefobas. Janet García lideró a las vencedoras con brillante actuación de 22 puntos y Wendy Flores respaldó con el resultado con 17. Karla Alanís encestó 9 y Nohemí Padilla 6 por el bando contrario.

LUNES 4 DE ENERO

Cancha Casa Hogar

Arca 81 vs. Osvel

19:15 Horas

Gorilas vs. Old School

20:45 Horas

Cancha Kilómetro Cero

Red Skin MZT vs. Básquet Doll

19:15 Horas

Chavorrucos vs. UAS Old New

20:45 Horas