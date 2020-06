Coro Guillermo Sarabia y Taller de Ã“pera Enrique PatrÃ³n, un referente mÃ¡s allÃ¡ de Sinaloa

Coro Guillermo Sarabia y Taller de Ópera Enrique Patrón, un referente más allá de Sinaloa

Se retroalimentan uno al otro para formar cantantes y producir espectáculos de primer nivel

Héctor Guardado

MAZATLÁN._ El Coro Guillermo Sarabia y el Taller de Ópera Enrique Patrón de Rueda se retroalimentan uno al otro, de tal manera que son una misma institución cultural de formación de cantantes y producción de espectáculos de primer nivel.

La calidad de la educación de sus miembros y egresados le ha dado fama a nivel nacional y llegan de todos los rincones de México a Mazatlán para tomar clases.

Es una institución artística, vivo ejemplo de por qué el movimiento cultural de Mazatlán ha rendido tantos frutos a nivel individual con los que estudian en sus escuelas y a nivel comunidad por cómo las bellas artes se han difundido entre los miembros de las familias de los alumnos de los egresados y de un público que se ha ido formando junto con los artistas.

Los espíritus que mantienen la energía de los dos grupos, con un despliegue de trabajo monumental y sobre todo profesional, son los maestros Enrique Patrón de Rueda y Martha Félix.

El Coro Guillermo Sarabia fue fundado hace 12 años por el maestro Daniel Villegas (q.e.p.d.), pianista y maestro de canto por poco tiempo, al año de haberse creado esta agrupación musical cambió de ciudad el maestro Enrique Patrón de Rueda y se instaló definitivamente en Mazatlán.

“Todo se fue dando de una manera natural, cuando llegué a vivir a Mazatlán, hace 12 años, el maestro Villegas trabajaba arduamente para convocar a los talentos jóvenes y para consolidar el coro que había fundado dos años antes, su objetivo era crear un coro profesional, seleccionaba a personas con cierto talento y conocimientos musicales”, comparte el maestro Patrón de Rueda.

“Algunos de sus primeros alumnos fueron Penélope Luna y Armando Piña. Me di cuenta de la seriedad del proyecto y del talento de estos muchachos y empecé a darles clases para que se convirtieran en solistas, así inició el Taller de canto que hasta la fecha dirijo, fueron alumnos dedicados al estudio y eso nos dio posibilidad de pensar en un proyecto de coro más ambicioso”.

Enrique Patrón de Rueda

Poco tiempo después, como un proyecto que había visualizado el maestro Enrique Patrón de Rueda para Mazatlán, apoyado por Raúl Rico, director de Instituto de Cultura en ese momento, se anunció el primer Taller de canto impartido por Martha Félix y Patrón de Rueda, con una convocatoria regional, estos cursos le han dado fama a Mazatlán como un centro nacional de formación de cantantes profesionales de ópera.

“Los cursos han sido un éxito, los jóvenes cantantes de México confían en nosotros y vienen de toda la República, han llegado a tomarlos cantantes de otros países como Estados Unidos y Guatemala. Creo que todo esto ha sido posible porque se conjuntaron muchos elementos para que Mazatlán se convirtiera en un centro de formación operística en México”, explica.

“Daniel Villegas decidió venirse a vivir a Mazatlán a los dos años que me instalé en el puerto yo, también Martha Félix y posteriormente se unió al proyecto el maestro Andrés Sarre y otros más que han sumado sus esfuerzos para que se consolidara”.

Martha Félix

Para el maestro Patrón de Rueda, un coro es como una orquesta profesional.

“Son muy parecidos (coro y orquesta) porque ambos son un ensamble de músicos, solo que unos interpretan instrumentos y otros hacen música con sus voces, las dos agrupaciones están divididas en categorías de sonidos y todos tienen un formación vocal y musical, el sonido del Coro Guillermo Sarabia, la masa de voces es impactante”, reflexiona.

“Eso es porque los instrumentos vocales que forman el coro, los cantante están bien encaminados, tiene buena emisión y su formación musical es adecuada, todavía no suenan como yo quisiera, pero suena bien, a mí me gustaría que los integrantes tuvieran una beca que les permitiera sobrevivir en Mazatlán, porque muchos muchachos vienen de otros estados y eso les daría un respiro y podrían concentrarse mejor en su trabajo vocal, al dejar de preocuparse por conseguir recursos para sobrevivir, por eso para mí todavía es un coro semiprofesional”.

Señala que vocalmente sí es profesional.

“Cada vez es más fácil montar obras ambiciosas, se necesita menos tiempo para montarlas, por ejemplo, El Réquiem de Mozart, que es una obra muy demandante para el coro, el año pasado lo hicimos y consiguieron hacerlo muy bien”, dice.

“Espero que cuando pase la emergencia sanitaria podamos retomar toda la actividad que estábamos haciendo, porque la pandemia frenó todos los proyectos que estábamos desarrollando”.

¿Qué es más importante: la producción de espectáculos o la formación de artistas?

“Producción de espectáculos y la formación de artistas siempre van juntos, ambos tienen mucha importancia, un proyecto no puede formar artistas profesionales si no contempla el montaje profesional de espectáculos, porque los artistas se hacen en el salón de clases y en los foros, si no se conjugan las dos experiencias no se obtienen buenos resultados y la formación de públicos depende de la creación de espectáculos”.

“El Coro Guillermo Sarabia es una institución educativa, en donde han convergido y se han contagiado muchos talentos, estamos muy motivados para seguir con este proyecto. Es cierto que es un trabajo monumental, es una gran responsabilidad tener en tus manos los talentos. Para mí el Taller de ópera y el Coro Guillermo Sarabia son un mismo proyecto, que se nutren de sus voces uno al otro”.

¿Quién fue Guillermo Sarabia?

Fue el cantante profesional de ópera más importante que ha nacido en Sinaloa, Guillermo Sarabia vio la primera luz en Mazatlán, aquí vivió su infancia, cuando fue adolescente se fue a vivir con su familia a Estados Unidos y ahí se formó como cantante y actor profesional, se perfeccionó musicalmente en Alemania.

El investigador musical de la UAM, Héctor Sosa, considera que Guillermo Sarabia es el único barítono dramático genuino mexicano en la historia de la ópera en este País y fue uno de los grandes barítonos dramáticos del mundo.

El clímax de su éxito se dio entre las décadas de 1960 y 1980, debutó con el papel de Amonasro, en la Metropolitan Opera House de Nueva York; en 1965 cantó en La Scala de Milán con Wozzeck, de Verg, dirigido por Claudio Abbado.

En México debutó en Bellas Artes, en 1978, con el papel de Il Conte di Luna, en la ópera Il trovatore. Actuó en los centros operísticos más prestigiosos del mundo, en Londres, Nueva York, Roma, Barcelona, Colonia, Hamburgo, Dusseldorf, Praga, Viena, Berlín entre otras capitales del bel canto.

Su última actuación en México fue en la temporada 1984, cantando en el Palacio de Bellas Artes las óperas Il tabarro, de Puccini, y El buque fantasma, de Wagner.

En 1985 se presentó en Chicago y en el Carnegie Hall de Nueva York, con el protagónico de la Ópera Falstaff, bajo la dirección de sir Georg Solti.

“Su interpretación de Falstaff fue de antología, la cantó en los teatros de ópera más importantes del mundo. Yo alcancé a hacer una ópera con él, El Tabarro, en 1984, era un ser muy generoso. La iniciativa de ponerle su nombre al Coro fue de Martha Félix, que compartió escenarios con él en el Palacio de Bellas Artes”, comparte Enrique Patrón.

“En Mazatlán nunca cantó porque no había infraestructura, murió antes de que se hiciera el Festival Cultural Sinaloa, pero sí le hicimos un homenaje en el primero, fue en el Templo de Cristo Rey, vino su pareja y proyectamos una filmación de una de sus actuaciones; además, ofrecimos un concierto a su memoria, es triste que la gente de Mazatlán no lo conozca porque es un orgullo de México, de Sinaloa y de Mazatlán”.

ALUMNOS EGRESADOS

Alumnos egresados del Coro Guillermo Sarabia que están destacando en diferentes teatros del mundo y de México, quienes el maestro Enrique Patrón les da clases a distancia.

Penélope Luna

Armando Piña

Patricia Pérez

Mario Canela

Eimy Osuna

Karen Barraza

Jessika Arévalo

Rebeca de Rueda

Andrés Carrillo

Germán Olvera

Mario Rojas

Leonardo Espinoza

Ricardo López

María Herrada

Fernanda Castillo

Fernando Osuna

César Delgado

Ricardo Cevallos

Ethel Trujillo

Angelia Alejandres

Los maestros que son parte del proyecto del Taller de Ópera y el Coro Guillermo Sarabia:

Agustín Martínez

Karen Douglas

Martha Félix

Espectáculos profesionales que ha montado el Coro Guillermo Sarabia y solistas del Taller de ópera del maestro Enrique Patrón de Rueda.

Madama ButTerfly

Sour Angélica

Traviata

Elixir de amor

Carmen

Payasos

Requiem de Mozart

Rita

Grandes coros de Broadway

Galas de óperas americanas, entre muchos otros espectáculos.